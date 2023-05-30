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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن هجوم المسيرات على موسكو

بيان عاجل من الدفاع
بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن هجوم المسيرات على موسكو

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، أوكرانيا باستهداف موسكو بمسيرات هجومية، مؤكدة أنه تم تدمير جميعها.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت وزارة الدفاع في بيان لها إن "نظام كييف حاول صباح اليوم شن هحوم إرهابي بطائرات بدون طيار على منشآت في مدينة موسكو."

وأضافت "شاركت في الهجوم 8 طائرات بدون طيار، وقد تم تدمير كل المسيرات".

وأكدت أن "3 مسيرات منها تم التصدي لها عن طريق الدفاعات الإلكترونية وفقدت السيطرة وانحرفت عن أهدافها المحددة، وأُسقطت 5 طائرات بدون طيار بواسطة نظام بانتسير-اس للصواريخ المضادة للطائرات في منطقة موسكو".

وقد أشارت وسائل إعلام روسية إلى أن 32 مسيرة هاجمت موسكو وضواحيها صباح اليوم. وفتحت لجنة أمنية روسية تحقيقا في تعرض موسكو لهجوم بالمسيرات

وأفادت وكالة تاس الروسية إلى إجلاء سكان مبنى متعدد الطوابق جنوب غرب موسكو بعد اصطدام مسيرة به.

قال مسؤولون روسيون، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، إن طائرات بدون طيار ضربت العديد من المباني في موسكو مما تسبب في أضرار "بسيطة" ولا إصابات خطيرة، حيث تقوم أنظمة الدفاع الجوي بصد الهجوم في اتجاه العاصمة الروسية.

وقال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، على قناة المراسلة "تيليجرام" إن: "جميع خدمات الطوارئ في المدينة موجودة في مكان الحادث"، مشيرا إلى أنه تم إجلاء بعض السكان.

وأضاف أن المسيرات استهدفت مبنيين سكنيين في غرب وجنوب غرب موسكو، دون وقوع إصابات.

وحث عمدة موسكو المواطنين على عدم نشر معلومات لم يتم التحقق منها، والاستناد فقط إلى المصادر الرسمية.

وأكد أنه لا توجد إصابات خطيرة نتيجة للهجوم بالمسيرات.

كما صرح أندريه فوروبيوف، حاكم منطقة موسكو، على قناة "تيليجرام" بأن "العديد من الطائرات بدون طيار تم إسقاطها أثناء اقترابها في موسكو"، داعيا  سكان المنطقة إلى التزام الهدوء.

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