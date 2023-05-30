5 نجوم.. رسالة من حسن المستكاوي عقب فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، علي فوز النادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب حسن المستكاوي: “في فوز الأهلي علي سيراميكا ٥ نجوم .. ‏حسين الشحات . مصطفي شوبير . مروان عطية . عمرو السولية . اليو ديانج”.

الأهلي يتخطى سيراميكا كليوباترا بصعوبة

انتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات المؤجلة من الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف المباراة اللاعب حسين الشحات نجم الأهلي في الدقيقة 57 من عمر المباراة، بعد لغط كبير حول الكرة وتم استدعاء ال VAR وتم احتساب الهدف.

تمكن فريق سيراميكا كليوباترا من الاستحواذ على الكرة في بداية المباراة، ووصل في أكثر من كرة لمنطقة جزاء الأهلي ولكن دون خطورة حقيقية.

وفي الربع ساعة الأولى ظهر الأهلي منظم بشكل كبير دفاعيا وفي منتصف الملعب، ولكن لم يكن محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأحمر على قدر كافي من التركيز.