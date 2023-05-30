بـ 1200 جنيه بس.. أحدث سماعات إيربودز من Honor

كشفت شركة هونر Honor الصينية عن هواتف Honor 90 و Honor 90 Pro في الصين. إلى جانب هذه الهواتف ، أعلنت العلامة التجارية أيضًا عن سماعات الأذن اللاسلكية تحت اسم Honor Earbuds X5 .

سعر ومواصفات سماعات Honor Earbuds X5

تأتي السماعة بخيارات ألوان الأبيض و البينك. يبلغ سعر السماعات 40 دولارًا أمريكيًا (أي ما يعادل 1200 جنيه مصري ) وسيطرح للبيع اعتبارًا من 7 يونيو.

تتميز السماعات بمحركات 13.4 مليمتر وتتصل عبر البلوتوث. أنها تدعم الاتصال متعدد النقاط ، وبالتالي ، يمكن للسماعة البقاء متصلين بجهازين في وقت واحد والتبديل بينهما.

يمكن إقران سماعات الأذن بسلاسة مع هواتف هونر الذكية، وهي متوافقة مع تطبيق Honor AI Space .

باستخدام التطبيق ، يمكن للمستخدمين التركيز على الخيارات الأخرى. يمكنهم حتى تحديد مكان السماعات عبر التطبيق.

تدعم السماعات أدوات التحكم باللمس و ENC (إلغاء الضوضاء البيئية) للمكالمات. بالإضافة إلى ذلك تم تصنيفها على أنها تدوم لمدة 27 ساعة بشحنة كاملة (مع علبة الشحن).

حاليًا ، من غير المعروف ما إذا كان سيتم إصدار Honor Earbuds X5 في الأسواق العالمية ومتى سيتم طرحه.