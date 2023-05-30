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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 1200 جنيه بس.. أحدث سماعات إيربودز من Honor

بـ 1200 جنيه بس..أحدث
بـ 1200 جنيه بس..أحدث سماعات إيربودز من Honor

كشفت شركة هونر Honor الصينية عن هواتف Honor 90 و Honor 90 Pro في الصين.  إلى جانب هذه الهواتف ، أعلنت العلامة التجارية أيضًا عن سماعات الأذن اللاسلكية تحت اسم Honor Earbuds X5 .

 

سعر ومواصفات سماعات Honor Earbuds X5

 

تأتي السماعة بخيارات ألوان الأبيض  و البينك.  يبلغ سعر السماعات 40 دولارًا أمريكيًا (أي ما يعادل 1200 جنيه مصري ) وسيطرح للبيع اعتبارًا من 7 يونيو.

تتميز السماعات بمحركات 13.4 مليمتر وتتصل عبر البلوتوث.  أنها تدعم الاتصال متعدد النقاط ، وبالتالي ، يمكن للسماعة البقاء متصلين بجهازين في وقت واحد والتبديل بينهما.

يمكن إقران سماعات الأذن بسلاسة مع هواتف هونر الذكية، وهي متوافقة مع تطبيق Honor AI Space .

باستخدام التطبيق ، يمكن للمستخدمين التركيز على الخيارات الأخرى.  يمكنهم حتى تحديد مكان السماعات عبر التطبيق.

تدعم السماعات أدوات التحكم باللمس و ENC (إلغاء الضوضاء البيئية) للمكالمات. بالإضافة إلى ذلك تم تصنيفها على أنها تدوم لمدة 27 ساعة بشحنة كاملة (مع علبة الشحن).

حاليًا ، من غير المعروف ما إذا كان سيتم إصدار Honor Earbuds X5 في الأسواق العالمية ومتى سيتم طرحه.

Honor Honor Earbuds X5 Honor 90 Pro Honor 90 سماعات Honor AI

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