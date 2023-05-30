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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بدون إنترنت.. أحدث الألعاب الأوفلاين على موبايلك في 2023

بدون إنترنت..أحدث
بدون إنترنت..أحدث الألعاب الأوفلاين على موبايلك في 2023

تعد ألعاب الأندرويد 2023 من أكثر الألعاب تنزيلا على الهاتف، ونقدم لكم هنا أفضل ألعاب 2023، منها ما يحتاج إلى اتصال بالانترنت لأجل لعبها ومنها ما يمكن لعبها دون انترنت أي أوف لاين.

وتضم قائمة أفضل ألعاب 2023 التي يمكنكم التعرف عليها ما يلي:

 

لعبة Dream League Soccer 2023

دريم ليج 2023 Dream League الشهيرة المطورة بواسطة First Touch Games Ltd، هي لعبة كرة قدم بامتياز، حصلت نسخة 2022 من دريم ليج على أكثر من 100 مليون تنزيل على متجر جوجل بلاي.

تحتوي DLS 2023 على أشهر لاعبي كرة القدم منهم ميسي و كريستيانو ونيمار و غيرهم من الأسماء الشهيرة، بخصوص الرسومات، فاللعبة لها جرافيك عالي الجودة و هي مجانية أيضا، ومن خلالها يمكنك أن تبارز و تتحدى فرق أخرى و لاعبين من مختلف العالم للفوز بالبطولات و الكؤوس. اللعبة تقبل اللعب أونلاين و أوف لاين معا، أنت ما عليك إلا اختيار الطريقة المناسبة لك ، أما فيما يخص تنزيل اللعبة، فهي متاحة بطريقة حصرية على موقعنا.

 

لعبة FTS 2023

FTS 2023 هي لعبة كرة قدم كلاسيكية مطورة بواسطة FTG Ltd. من خلالها تختار فريقا وتعمل على تطويره، عن طريق لعب المباريات المختلفة لأجل كسب النقاط والتدرج به في مختلف المستويات.

اللعبة أيضا جد ممتعة و مسلية يمكن لعبها أونلاين مع لاعبين من مختلف أنحاء العالم أو أوف لاين ضد روبوت اللعبة و هي جد ممتعة تستحق التواجد في المراتب المتقدمة لقائمة أفضل 10 العاب 2023 للاندرويد.

أيضا يقدر عدد الأشخاص اللذين حملوا اللعبة بالملايين على موقع مطور اللعبة Androkim، وهذا أمر عادي لأن اللعبة  احترافية و رائعة.

 

لعبة Ball Pool 8

إن كنت من محبي ألعاب البلياردو فأنت حتما قد لعبت هذه اللعبة من قبل، 8 Ball Pool الشهيرة للاندرويد هي لعبة مخصصة لبلياردو الثمانية كرات وهي جد ممتعة ومسلية ، جرافيك اللعبة جد ممتاز و يميل إلى الواقعية بشكل كبير جدا.

من خلال لعبة 2023 هذه يكون على اللاعب أن يتحدى لاعبي بلياردو من مختلف أماكن العالم ، قم بالتحدي وأدخل الكرات في الحفر و اربح النقاط كي تنافس لاعبين أكثر خطورة. اللعبة يمكن أن تلعب على هواتف الاندرويد و أيضا أجهزة أبل. لتحميل لعبة البيلياردو ذو الثمانية كرات ما عليك إلا أن تضغط على الزر في الأسفل و سوف يحمل ملف اللعبة مباشرة على هاتفك الأندرويد.

 

لعبة Shadow Fight 2

سوف نبدأ أولا بــ Shadow Fight 2 التي حصلت على أكثر من 100 مليون من عمليات التحميل وتدور أحداث Shadow Fight 2 حول شخصية قتالية تقوم انت بتطويرها لمقاتلة اشخاص اخرين.

في Shadow Fight 2 عليك بالفوز في المعارك والحصول على بعض المال حتى تستطيع شراء الأسلحة اللازمة وتزويد المقاتلين بحركات قتالية جديدة للفوز في المعارك التي تخوضها والتي تكون في العادة أصعب عندما تصل الى مراحل اعلى، وكلما وصلت لمراحل أعلى باتت اللعبة أفضل واصعب ولكن أيضًا عليك تطوير الأسلحة وجعلها أقوى لتستطيع الفوز في المعارك الأصعب.

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