إصابة 3 أشخاص في تصادم ملاكي وربع نقل بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخري ربع نقل بطريق القاهرة الإسماعلية قبل المركز الطبي العالمي اتجاه العاشر من رمضان وتم نقل المصابين الي مستشفي جامعة العاشر وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي العاشر الجامعي بإستقبال كلا من "مصطفي ك م" 50 سنة مقيم بلبيس و"صلاح ع ع" 25 سنة مقيم العاشر من رمضان و"خالد س م" 58 سنة مقيم القاهرة مصابين بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخري ربع نقل بطريق القاهرة الإسماعلية قبل المركز الطبي العالمي اتجاه العاشر من رمضان وتم نقل المصابين الي مستشفي جامعة العاشر وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.