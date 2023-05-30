إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات بأمكان متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم موتوسكلين ببعض بطريق كوبري المحروسة الصنافين ، وتم نقل المصابين الي مستشفي منيا القمح وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي منيا القمح باستقبال كلا من "أحمد ع ا" 28 سنة مقيم الصنافين و"عزة ا م" مقيمه عزبة ابو خربوش و"محمد ج م" 35 سنة مقيم الصنافين مصابين بكدمات وسحجات باماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم موتوسكلين ببعض بطريق كوبري المحروسة الصنافين وتم نقل المصابين الي مستشفي منيا القمح وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.