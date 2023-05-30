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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هالة السعيد: 5,1 مليار جنيه لتنفيذ 343 مشروعًا تنمويًا بالمنوفية في 2022/2023

صدى البلد

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة المنوفية لعام 22/2023 ، في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف". 

وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إشراك المواطنين في كافة مراحل العملية التنموية، التي تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائماً على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذه المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي، وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة المنوفية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 343 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنوفية بخطة عام 22/2023 تبلغ 5,1 مليار جنيه، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة المنوفية بخطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,6 مليار جنيه لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 31%، يليه قطاع الاسكان بقيمة 1,1 مليار جنيه بنسبة 20%، ويخص قطاع التنمية المحلية 776,6 مليون جنيه بنسبة 15% ثم التعليم قبل الجامعي 342,7 مليون جنيه بنسبة 7%، ثم قطاع النقل 225 مليون جنيه بنسبة 4%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 1,2مليار جنيه بنسبة 23%.

وأوضح التقرير أن عدد المستفيدين من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة المنوفية بلغ 1,2 مليون نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة المنوفية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 37 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 6 وحدات إجتماعية، 20 مجمع خدمات زراعية، 14 نقطة اسعاف، 62 وحدة صحية، 871 فصل دراسي، 88 مدرسة، 10 مراكز تنمية أسرة، 70 محطة مياه شرب، 81 مشروع صرف صحي، 10 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 112 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 46 مركز شباب، 20 مجمع خدمات حكومية، 45 مكتب بريد، 15 نقطة شرطة، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 309كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 123كم.

وأشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان بمحافظة المنوفية في خطة 22/2023 والتي تتمثل في توجيه نحو 523,8 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 45 مشروعًا، كما تتضمن الخطة تنفيذ 184 مشروع في قطاع التنمية المحلية، إلى جانب تنفيذ 39 مشروع في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

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