محمد علي يكتب : هارلي للأبد

صديقي العزيز ..

تحية طيبة وبعد،

ليتك كنت معي ملحوقة، دعني أستعيرك لدقائق من أصدقاء السوء وأنتم تقتلون النهار في رياضتكم المفضلة الطاولة المحبوسة، اليوم، استمتعت لمدة ساعة بمغامرة لا تقارن، وتمنيت لو كنت بجانبي، قليل من الطيش لا يضر، في البداية، تشعر كأنك فارس يمتطي جوادا هادئا ويستمر هذا الشعور لبعض الوقت إلى أن تطمئن إلى الصحبة تزيد نشوتك، ويعلو مستوى الأدرينالين في دمك، فتتجرأ وتزيد من شقاوتك لتصبح ربان طائرة شديد الغرور. تحلق وحيدا خارج السرب، ولا تفكر في النظر إلى الوراء أبدا.

في الصباح، أمضيت ساعة بالتقريب فوق موتوسيكل فريد الشكل والموضوع، بدأت الرحلة بمفردي من وصلة دهشور إلى طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، وتعمدت المرور على يسار غالبية سائقي النقل الثقيل، أغمز لهم في المرآة بإضاءة الكشاف الأمامي أولا وأتهادى بجانب نوافذهم، فيطلقوا أبواق شاحناتهم المميزة، تحية للشاب الوسيم، أبادلهم التحية بمثلها وأطلق سارينة البوش العالية في دراجتي فيقلبون الأنوار، اِذهب تصحبك السلامة.

اضطررت للمرور عبر البوابات وسددت الرسم الرمزي وقدره عشرة جنيهات كاملة، وتوقفت عند أول استراحة لتناول كوب من القهوة، بعد إطفاء المحرك، استطلعت الآراء من وراء عدسات نظارتي الشمسية، ريبان بيضاوية عمرها ثلاثين عاما، رأيت نظرات التقدير في عيون الشباب والحسد في عيون الكبار، آباؤهم، ثم اختفت هذه النظرة بمجرد خلع الخوذة، تألمت، مشاعر الدهشة والاستنكار تكاد أن تتحول إلى طلقات نارية تنطلق من عيون الفتيات وأمهاتهن، عجوز مجنون؟. ليكن، عدت من حيث بدأت واتخذت القرار.

بارك لي يا شقيق تحقق أملي أخيرا، سددت مقدمة ثمن دراجتي النارية الجديدة. حلم العمر. واتسلمها بعد شهر واحد. الآن يمكنني الخروج إلى المعاش مطمئنا بوجود وسيلة انتقال آمنة تأخذني حيثما أحب. يسقط الميكروباص عدو الإنسانية. إنها من ماركة هارلي ديفيدسون، صناعة أمريكية كما تعلم، ومن الطراز المحبوب إلى قلبي منذ خمسين عاما. يطلقون عليه اسم الفتى البدين. فضلت الشكل الكلاسيكي بكل تفاصيله. حفرت في دماغي يا أستاذ منذ الصف الثالث الابتدائي بفضل رحلات عم سرحان عيد المكوكية. اللون الأسود المط للبدن، والنيكل اللامع في اسطوانتي العادم،والتلبيسة المعدنية للإطارات العريضة،وكسوة الكشاف المخروطي الأمامي، وقاعدة المصباح الخلفي المستدير. هناك مقعد مربع لراكب إضافي وراء الفارس المغوار، وتعشقه الصبايا على الدوام. سينفعنا حتما وقت الحاجة.

أعجب التاجر فتحي البرلسي بجديتي، وأصر على إتمام الصفقة بالبطاقة الشخصية فقط عندما علم أنني اشتريه لنفسي، ولا اعتزم إهداءه لأحد من المعارف أو الأقارب. ابني عز الدين مثلا.

رحلة كفاح

معرفة الرجال كنوز فعلا. للحاج البرلسي شخصية آسرة ويجيد آداب الحوار فيصغي إلى محدثه على أفضل ما يكون. لبق، ويصغرني بنحو خمسة أعوام. قدرني حق قدري بعد حوالي الساعة من الدردشة المتصلة في مكتبه الفخم بمدينة الشيخ زايد. (طلب لي فنجانا من القهوة ونفحني سيجارا من نوع هافانا). ممتليء ماديا وجسمانيا،ويملك مبنى زجاجي الواجهات من ثلاثة طوابق هناك. تكلم عن نفسه ورحلة كفاحه الصعبة من ميكانيكي بسيط في ساحل روض الفرج، إلى موزع معتمد لهذا النوع من الموتوسيكلات. عصامي صبور. رفض عبودية عمل حكومي تافه مثلنا، فأصبح رجل أعمال طيب المشاعر والكلمات. حاج. ولكنه حذف خمسة أعوام كاملة من رحلة كفاحه تلك عن قصد. عرفت بهذا السر الصغير من المعلومات التي جمعتها عنه قبل لقائنا. الفضل لجوجل. كان قد سافر إلى نيويورك في بداية التسعينيات حيث أقام لخمسة أعوام دون أدنى مشكلات. اشتغل في بيع النقانق على عربة طعام متنقلة من الساعة السادسة صباحا حتى الخامسة مساء. سبعة أيام في الأسبوع. اجتهاد وكدح حقيقي. عرق ودموع. حاجة تفرح. ادخر ما اكتسبه وكان مبلغا معتبرا عاد به نقدا. كما رجع وبحوزته وعد كتابي من أحد زبائنهالأثرياء: إذا تمكن من بيع ثلاث دراجات نارية فقط في مصر، يحصل على إذن بتوزيع هذا النوع المتميز. بمجرد استقراره، اشترى ثلاثة موتوسيكلات باسماء شقيقيه وأحد أصدقائه فمنحه البائع الأمريكي ما وعد به. حق التوزيع. وانطلق.

لطبيعة المرحلة العمرية، بت عاشقا للاجترار. ووجدته يفتح ندوبا غائرة في نفسي بكلامه السلس. أخرجت مصطبتي من داخل صدري، وبادلته ذكريات لطيفة بمثلها. لم أجد قصة كفاح مثيرة في حياتي البسيطة كلها تضاهي عشر ما سرد. أفق. أنت في مصر، حيث تدفن أفضل الحكايات مع أكفان أصحابها. فضلت أن احكي له عن عم سرحان عيد رحمة الله عليه. قائد موتوسيكل من نوع بي إس المنقرض.

اعتدت أن اصلب نفسي على سور شرفة المنزل في الصباح الباكر لمجرد النظر إليه. طفل في الثامنة من العمر وتملأه الدهشة. جوهر الحياة. أتابعه وهو يمر بدراجته العريضة كمارد استيقظ فجأة وقرر الانطلاق. شتان بين أبهة أصيلة مصدرها الروح، وأخرى مختلقة بفعل دفقة أدرنالين عارضة. يفسح له المارة الطريق بمجرد سماعهم صوت دراجته العتيدة من بعيد. سبحان الله. موظف بسيط في شركة الكهرباء ويحظى بمثل هذه المعاملة!. وقتها، كان قد اقترب من الستين ومازال مصرا على قيادة دراجته إلى العمل بكل حيوية. همة الرجال. لابد أنه اشتراها بالتقسيط مثلي، وإن في بداية حياته العملية بعد الحرب العالمية الثانية بقليل. لا يعبأ بنظرات الأطفال الفضوليين من عينتي. ولا يلتفت إلى أحد من جيرانه أو زوجاتهم النكديات على الإطلاق. مصري عنيد، أسمر البشرة، ضخم البنية،وكامل الرجولة بحق. وفوق ذلك، عاشق للحياة بحلوها ومرها، ولا تنقصه الثقة بالنفس.

في ختام دردشتنا، تأكد محدثي أنني مواطن كامل الأهلية، حر الإرادة، ولا يشغلني شيء غير إرضاء نزواتي الشخصية البريئة وإن تأخرت قليلا. هل استشعرت شيئا من الشفقة في ردوده وإيماءات رأسه؟. بتاتا. إنها صفقة تجارية تتم على أساس الربح المادي وليست صدقة. صحيح أنه لم يعبأ بمسألة الوظيفة سيئة السمعة: جورنالجي. فعلا!. وبدا كريما بحق، فلم يلتفت إلى حقيقة السن من واقع البطاقة، ليسقط شرط وجود ضامن متضامن لإتمام البيع. ولكنه، عوضا عن ذلك، أضاف نسبة 10% إلى أي مبلغ أسدده ويورد إلى شركة التأمين تلقائيا. بدل مخاطرة. وعليه، يتلقى الطرف الأول (البائع) إجمالي ما يتبقى من قيمة العقد من شركة التأمين في حال الوفاة، أو العجز الكلي، أو الجزئي، بما فيه الخرف الحاد، والجنون، للطرف الثاني (المشتري). ويعني هذا ببساطة أنه لن يضطر إلى الرجوع على الورثة بالحق المدني. ممتاز. وبالنسبة لي، استفيد من بوليصة التأمين ذاتها في حال سرقة الدراجة فقط. وتتعهد الشركة بسداد ثمنها كاملا إلى البائع نيابة عني دون إبطاء أو تسويف، بشرط دفع قيمة آخر قسط تأميني قبل حدوث الواقعة.

على الهامش

ما لفت نظري في خلال جلستي مع البرلسي أنه تجاهل بضعة أشياء واضحة وضوح شمس الظهيرة في أغسطس. قوة إبصار المشتري وثبات أعصابه مثلا. كما أنه لم يهتم بوزني. هناك طبقات من الشحم تلف خاصرتي وتنعقد عند الصرة لتصنع كرشا مفلطحا في حجم كرة اليد القانونية. لن يعوق الكرش القميء مسكة ذراعي المقود على أي حال ما دمت ساكنا. ولكن ماذا عن خشونة الركبتين؟. كما تعلم، فالركبة مهمة للتعامل مع دواسة الفرامل السفلية بمرونة. على أي الأحوال، لم يلحظ صعوبة قيامي عن مقعدي لأنني تعمدت الالتصاق بالكرسي إلى آخر لحظة. كما أن عقد البيع الرسمي لايشترط ضرورة توقيع الكشف الطبي على المشتري في أي مرحلة. الأدهى من هذا كله، أنه لم يستفسر عن وجود رخصة قيادة حديثة وسارية لموتوسيكل من عدمه. محال أن يغامر شخص في مثل سني بالقيادة دونها. منطق.

بالمناسبة، الصفقة مغرية بحق لدواع لا تخطر على البال. رخيصة. ويرجع الانخفاض في سعر الفتى البدين إلى أمرين: فائض الإنتاج مع قلة الطلب في أمريكا لعلة الركود الاقتصادي، ووجود ثغرة قانونية رائعة توفر إعفاء جمركيا مزدوجا لهذا النوع بالتحديد. الإعفاء الأول كونها دراجة نارية من أربع اسطوانات ولا يجمع مثلها محليا، والثاني لأنها أمريكية المنشأ وتسري عليها لوائح المعاملة التجارية التفضيلية، شأن محركات البركنز البحاري الخاصة باليخوت، والأقلام الباركر المذهبة، ومعدات الغطس، ودعامات القلب العلاجية. احتاجها.

عقدة هارلي

ولكن، لماذا هارلي بالتحديد؟. لنعد إلى الفصل الأخير في كتاب الشباب الضائع ونقرأ سويا ما فيه. يقال إن هذه الدراجة فريدة المنظر والصوت صنعت للثوار. ترمز إلى الحرية، والانطلاق، والرغبة في الفكاك من أسر كل ما هو تقليدي. أسرتك؟. التزاماتك؟. جسمك؟. سنك؟. صداع زوجتك؟. محصل الكهرباء؟. نعم. كلها، وزد عليها نمط حياتك اليومي المعتاد قبل أن تقودها. تفصلك عن الدنيا، وتضعك تحت تصرف ذاتك من أجل راحتها. تقتل فيك شعور اليأس من المستقبل، والخوف من المجهول. تنقذك من مطاردات شبح التسول على أبواب المساجد وقد أصبح لحوحا في نداءاته. مجرد دراجة توفر نوعا آخر من المكيفات الطبيعية، ولا تنقصها الأناقة الكاملة. خذ هذا على سبيل المثال: أنبوب العادم. له صوت مميز بتتابعه المتصاعد. لا يشبه طلقات الرصاص المخيفة،ولا كابلات الكهرباء لحظة انفجارها، ولا صرخة أم العيال وهي تطالب بزيادة حقيقية في مصروف البيت وحصة إضافية من ميراث جدي لأبي كتخدا القائم مقام.بكبكة تدغدغ الأذن وتشد السامع إلى مصدر ذلك الصوت العجيب. إنها وسيلة للانتقال والنزهة معا. تعلن عن مقدم صاحبها من مسافة بعيدة، فتشد الانتباه إليه مهما دنا شأنه. لابد أن يكون صاحبها حرا، مغامرا، محترما، ولو بينه وبين ذاته.

عذرا، نسيت بقية التفاصيل التعاقدية.يسدد ثمن الدراجة على أقساط متساوية ومرتاحة القيمة لضمان الاستمرارية. المقدمة أكبر المبالغ وقدرها عشرة آلاف جنيه ودفعتها بالفعل. والقسط الشهري نصف ذلك ويسدد مجمعا كل ثلاثة أشهر. يعني ذلك قيمة المعاش الشهري المنتظر مضروبا في أربعةأو خمسة. على الله التساهيل. أما ثمن الدراجة الأساسي فهو 231 ألف جنيه قبل احتساب الفائدة المدينة وهو سعر معقول للغاية. وأكاد أقول إنه مناسب لمحدودي الدخل من أمثالنا. يزيد هذا الرقم عن إجمالي ما تتحصل عليه من صندوق العاملين في مكان عملك بعد ثلاث سنوات من خروجك إلى المعاش. خمسة وثلاثون عاما من الخدمة المتصلة يقابلها مكافأة بهذا الرقم الهزيل. رضى لمن يرضى. هذا إن لم يشهر الصندوق إفلاسه لانعدام الاشتراكات الجديدة، وتعدد مطالبات الدائنين.

خذ وقتك. وقلبها في رأسك يا شقيق، ثم افعلها مثلي. ولنتفشخر سويا بأصوات دراجتينا عبر الطريق الأوسطي الجديد، من التجمع الخامس شرقا إلى كعابيش وزرزارة في أقصى الغرب المأهول. وبالعكس.وإذا عجز كلانا عن سداد الأقساط في أي مرحلة، نترك مكافأة نهاية الخدمة للبرلسي. تكفيه. ساعتها، تصرخ أم العيال صرخة مدوية أقابلها كالعادة بصمت سقراط وسكينته.

والسلام ختام ..