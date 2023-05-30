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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وسط صدمة موسيماني.. لاعبو أهلي جدة يرفضون الاحتفال بلقب دوري يلو|شاهد

بيتسو موسيماني -
بيتسو موسيماني - أرشيفية

رفض لاعبو أهلي جدة الاحتفال بلقب دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو”، أمس الإثنين، وسط ذهول الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق.

وصعد لاعبو أهلي جدة على المنصة لاستلام اللقب، ثم ذهبوا سريعا إلى غرفة الملابس دون احتفال، إذ يعتبر اللاعبون والإدارة والجماهير إن الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى نقطة سوداء في تاريخ النادي ولا يجب اعتبار العودة لدوري المحترفين بمثابة إنجازا للفريق.

لاعبو أهلي حدة يرفضون الاحتفال بلقب دوري يلو

 

من جانبه خالف موسيماني وجهة نظر الفريق والإدارة والجماهير، إذ احتفل باللقب رفقة طاقمه المعاون.

احتفال موسيماني رفقة طاقمه المعاون

 

وقال بيتسو موسيماني في تصريحااختفات لشبكة قنوات “الرياضية” السعودية:" لا أعلم ماذا حدث، توجت بـ 19 لقبا واحتفلت بهم جميعا".

وأضاف:" فؤجت بعدم احتفال اللاعبين بلقب دوري يلو ولكن اسأل الإدارة، أنا اتحكم في الأمور داخل الملعب، لكن ما يحدث خارج المستطيل خارج سيطرتي".

واختتم:" أنجزت مهمتي بقيادة أهلي جدة للصعود إلى دوري المحترفين".

 

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