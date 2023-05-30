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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مخدرات وسلاح .. سقوط عناصر إجرامية شديدة الخطورة فى حملة أمنية بقنا

متهمين
متهمين

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام - الأمن المركزى) وبمشاركة مديرية أمن قنا بحملة أمنية إستهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، مُتخذين من دائرة مركز شرطة نجع حمادى ، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

أسفرت الجهود عن ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة المركز ، وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 100 كيلو جرام – كمية لبذور نبات الخشخاش المخدر "أفيون" وزنت 1,500 كيلو جرام – 2 خزينة بندقية آلية – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .

كما تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه بدائرة المركز وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 64 كيلو جرام – كمية من بذور نبات القنب المخدر وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش– عدد (7) خزائن بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى).

 وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (610,000 ألف جنيه تقريباً).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر الحشيش الذخائر غير المرخصة المخدرات والأسلحة بندقية آلية

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