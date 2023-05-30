عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كرتونة البيض ب85 واللحمة ب225 جنيها| خير مزارعنا لأهالينا يحارب الغلاء قبل العيد

صدى البلد

تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي  على ضبط أسعار السلع فى ظل الغلاء الذى طالها، للتخفيف على المواطنين ومحاربة الغلاء وتحقيق التنافس فى الأسواق، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. 
 وفى هذا الصدد ، قام  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بافتتاح معرض خير مزارعنا لأهالينا والمقام على هامش معرض زهور الربيع في المتحف الزراعي بالدقي.

 

خير مزارعنا لأهالينا 

 

txt

الزراعة تزف بشرى للمواطنين بشأن الدواجن واللحوم

txt

الزراعة: نجدد التزام مصر بدعم جهود برنامج التنمية الشامل في أفريقيا

 وقال "القصير" إن معرض "خير مزارعنا لأهالينا" المقام على هامش معرض زهور الربيع يشارك فيه 50 عارضا ويستهدف بيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية محاربة الغلاء وكذلك تنفيذا تعليمات د مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتكثيف معارض ومنافذ بيع السلع الأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة.

171 منفذا ثابتا

 وأشار القصير الى أن الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، حيث  تمتلك وزارة الزراعة 171 منفذا ثابتا لبيع السلع الغذائية على مستوى محافظات الجمهورية، و21 منفذا متحركا، مؤكدا أنه تتم متابعة هذه المنافذ بشكل مستمر لضمان توافر السلع وتنوعها.

 يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء 
وفي ضوء توجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة .

مستمر لمدة شهر 
 

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسئول ملف المنافذ بالوزارة إن المعرض مستمر لمدة شهر بالمتحف مشيرا إلى مبادرة وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا" معنية بتوفير جميع السلع والمنتجات الغذائية من مزارع الوزارة وبعض الشركاء من القطاع الخاص والبيع للمواطنين بأسعار تنافسية.

 وأضاف "صالح" أن معرض خير مزارعنا لأهالينا يشارك فيه أكثر من 50 عارضا على مساحه 600 م  ويحتوى على جميع السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية

 

ويرصد موقع "صدي البلد " قائمة أسعار أهم السلع بمعرض خير مزارعنا لأهالينا،  التى يتم طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة ..

- كيلو اللحم البلدي ب 225 جنيهًا 

- كرتونة البيض ب 85 جنيهًا 

- كيلو الأرز المعبأ بـ 25 جنيهًا 

- يتراوح كيلو المكرونة من 18 لـ 22 جنيهًا 

- كيلو البطاطس بـ 3 جنيهات

- يبدأ كيلو العسل الأسود من 30 جنيهًا .

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

قرار عاجل من وزارة التعليم السعودية بسبب الحجاج

قرار جديد يطبق خلال أيام بشأن المرتبات والدخول.. احسب قبضك بالجنيه

محمد فاروق: أزمة كبرى بين حسين الشحات والأهلي .. تفاصيل

ترشيحاتنا

مقتل إسرائيلي في عملية إطلاق نار شمال الضفة الغربية

80 واحد دخلوا المستشفى | المعسّل يخنق عمّال المنوفية

تمت داخل سوريا.. تفاصيل جديدة حول عملية تحرير المواطن السعودي المخطوف بلبنان

الصين وأمريكا.. صفعة جديدة تزيد حدة التوتر بين البلدين |تفاصيل

معشوق الجماهير .. شوبير يلمح لاعتزال نجم الزمالك

كرتونة البيض ب85 واللحمة ب225 جنيها| خير مزارعنا لأهالينا يحارب الغلاء قبل العيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يفتتح حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

شيف مصرية تثير الجدل بنشرها مقطع فيديو لطريقة عمل اللحمة الكدابة

عهد جديد.. كلمة وداع مؤثرة لريانة برناوي في محطة الفضاء الدولية

في يومه العالمي.. ما الأعراض الأكثر شيوعًا للتصلب المتعدد

فيديو

هجوم شديد على سوزان نجم الدين بسبب فيديو مع أسامة الرومانى

هالاند الأبرز.. تعرف على أطول 5 لاعبين في الدوريات الأوروبية| فيديو جراف

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ