كرتونة البيض ب85 واللحمة ب225 جنيها| خير مزارعنا لأهالينا يحارب الغلاء قبل العيد

تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على ضبط أسعار السلع فى ظل الغلاء الذى طالها، للتخفيف على المواطنين ومحاربة الغلاء وتحقيق التنافس فى الأسواق، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفى هذا الصدد ، قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بافتتاح معرض خير مزارعنا لأهالينا والمقام على هامش معرض زهور الربيع في المتحف الزراعي بالدقي.

خير مزارعنا لأهالينا

وقال "القصير" إن معرض "خير مزارعنا لأهالينا" المقام على هامش معرض زهور الربيع يشارك فيه 50 عارضا ويستهدف بيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية محاربة الغلاء وكذلك تنفيذا تعليمات د مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتكثيف معارض ومنافذ بيع السلع الأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة.

171 منفذا ثابتا

وأشار القصير الى أن الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، حيث تمتلك وزارة الزراعة 171 منفذا ثابتا لبيع السلع الغذائية على مستوى محافظات الجمهورية، و21 منفذا متحركا، مؤكدا أنه تتم متابعة هذه المنافذ بشكل مستمر لضمان توافر السلع وتنوعها.



يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء

وفي ضوء توجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة .

مستمر لمدة شهر



وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسئول ملف المنافذ بالوزارة إن المعرض مستمر لمدة شهر بالمتحف مشيرا إلى مبادرة وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا" معنية بتوفير جميع السلع والمنتجات الغذائية من مزارع الوزارة وبعض الشركاء من القطاع الخاص والبيع للمواطنين بأسعار تنافسية.

وأضاف "صالح" أن معرض خير مزارعنا لأهالينا يشارك فيه أكثر من 50 عارضا على مساحه 600 م ويحتوى على جميع السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية





ويرصد موقع "صدي البلد " قائمة أسعار أهم السلع بمعرض خير مزارعنا لأهالينا، التى يتم طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة ..

- كيلو اللحم البلدي ب 225 جنيهًا

- كرتونة البيض ب 85 جنيهًا

- كيلو الأرز المعبأ بـ 25 جنيهًا

- يتراوح كيلو المكرونة من 18 لـ 22 جنيهًا

- كيلو البطاطس بـ 3 جنيهات

- يبدأ كيلو العسل الأسود من 30 جنيهًا .