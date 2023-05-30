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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار جديد من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 .. تفاصيل

رضا حجازي
رضا حجازي

تستكمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، التي من المقرر أن تنطلق رسميا من يوم الإثنين الموافق 2023/6/12 ، حتى يوم السبت الموافق 2023/7/15.

واستمراراً لـ استعدادات عقد امتحانات الثانوية العامة 2023 ، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تسليم خطابات الندب للأعضاء المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023 (للملاحظين والمراقبين وأعضاء الشئون القانونية ومقدري الدرجات) ، الأسبوع القادم.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد ذلك سوف يتاح للأعضاء المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023 (للملاحظين والمراقبين وأعضاء الشئون القانونية ومقدري الدرجات) ،  الاعتذار عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2023 لمدة 3 أيام ، بشرط توافر شروط الاعتذارات .

وكانت قد نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ ساعات ، فيديو توضيحي يشرح للطلاب كيفية التعامل مع البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، يمكن مشاهدته على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط على :

  https://content.moe.gov.eg/bablsheet 

حيث تضمن هذا الفيديو شرحا تفصيليا مبسطا وإرشادات هامة للطلاب لطريقة الإجابة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023  للجزء الخاص بورقة إجابة البابل شيت وورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية.

كما تضمن الفيديو شرحا تفصيليا عن الارشادات الخاصة بملء البيانات وطريقة تدوين رقم الجلوس.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتوضيح كافة الخطوات المتعلقة بورقة الإجابة لامتحانات الثانوية العامة، أعلنت الوزارة عن إتاحة الفيديو التوضيحى الخاص بالتعليمات والإرشادات الهامة المتعلقة بورقة الإجابة لطلاب الثانوية العامة على الموقع الرسمى للوزارة.َ

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

 

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

 

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

 

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية


الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

 

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

 

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

 

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

 

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

 

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

 

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

 

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة

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