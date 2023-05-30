نجم الزمالك : أوسوريو يجب أن يرضخ للأمر الواقع

قال محمد حلمي المدير الفني السابق لنادي الزمالك ، إن مستوي الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدرب الحالي للفارس الأبيض، يعاني مع القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية، بسبب ما يمر به النادي، بجانب بعض الأمور الفنية.

وقال محمد حلمي، فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" مستوي الزمالك مع أوسوريو عكس السيرة الذاتية للمدرب الكولومبي، ولابد عليه أن يكون هناك تحسين للأداء، أنا أعلم أن الظروف صعبة، ولكن المدرب يُصعب الأمور على نفسه.

وأضاف:" أدوار لاعبي نادي الزمالك فى الملعب مُركبة، ولذلك الزمالك يعاني ولابد أن يكون الأمر أسهل على اللاعبين، حتي يخرج الفريق من الكبوة الحالية، وعلى أوسوريو أن يرضخ للأمر الواقع الموجود حاليًا إداريًا وفنيًا.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يستعد لمواجهة فريق طلائع الجيش اليوم ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز فى لقاء قوي.