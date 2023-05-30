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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من روسيا ضد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية

فاليري زالوجني
فاليري زالوجني

ذكرت وكالة الإعلام الروسية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الداخلية الروسية وضعت القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، على قائمة المطلوبين.

وقالت وكالة الإعلام الروسية، نقلاً عن قاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين بالوزارة، إن سبب وضعه علي قائمة المطلوبين لم يتم تحديده.

وفي وقت سابق، قال الجنرال الأوكراني المتقاعد، سيرجي كريفونوس، إن القيادة الأوكرانية، برئاسة فولوديمير زيلينسكي، تقوم "بتسريب" معلومات للقائد العام للقوات المسلحة في البلاد، فاليري زالوجني، خوفًا من أن يصبح تهديدًا سياسيًا له.

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وقال كريفونوس: "تمت إزالة زالوجني من الفضاء الإعلامي.. مكتب زيلينسكي قد خطط بالفعل للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المستقبلية في أوكرانيا، في حين يُزعم أن القيادة الأوكرانية تعتبر القائد العام لـ القوات المسلحة لأوكرانيا كتهديد ومنافس”.

وأضاف: "مكتب زيلينسكي بشكل جميل ومنهجي يجعل الجنرال زالوجني يختفي من مجال المعلومات".

وأوضح أن “مكتب زيلينسكي، تحت ذرائع مختلفة، طهر البيئة من القائد العام للقوات المسلحة لأوكرانيا ووضع شعبه هناك”.

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