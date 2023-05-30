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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لفت نظر.. نقابة الموسيقيين تعبر عن غضبها تجاة ملابس أحمد سعد فى جدة

مصطفى كامل وأحمد
مصطفى كامل وأحمد سعد

أعلن الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس إدارة النقابة أن الفنان أحمد سعد تلقى لفت نظر من مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب مصطفى كامل بعد ظهوره على مسرح جدة بملابس شفافة.

وأضاف عبد الله أن لا صحة لما تردد حول نية النقابة لوقفه عن الغناء نتيجة لهذا الظهور، مؤكدا على أن نقابة الموسيقيين تضع مصلحة الأعضاء نصاب أعينها ولذلك قام المجلس بلفت نظر الفنان أحمد سعد لعدم تكرار هذه الظاهرة على المسرح مرة أخرى سواء داخل مصر أو خارجها.

وتابع عبد الله أن لفت النظر أتى بمردود جيد حيث ظهر أحمد سعد فى حفل الأردن الذى أقيم على هامش احتفالات المملكة بولى العهد بملابس مناسبة للحدث دون أى إثارة للجدل أو خروج عن المألوف.

 

 

أحمد سعد يحيى حفل بالأردن

أشعل النجم أحمد سعد عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن في استاد عمان الدولي في مدينة الحسين الرياضية، وقام الجمهور الأردني باستقباله بشكل حافل منذ صعوده على خشبة المسرح، وذلك في  بداية فقرته الغنائية التى قدم خلالها باقة من أجمل أغانية التى تفاعل معها الجمهور بصوره كبيرة .

وقال أحمد سعد للجمهور أثناء بدء الحفلة: "جيت من مصر بالحب والمباركة من كل المصريين لولي عهد الأردن سمو الأمير حسين بن عبدالله الثاني على زفافه على الأنسة رجوه خالد السيف في فرحه.

 

أحمد سعد يحيى حفل الزفاف الملكي 

وقدم سعد الحفل بأغنية إيه اليوم الحلو ده و أغنية وسع وسع وسيرينا يادنيا وعليكي عيون وطلب منه الجمهور بإعادة غناء عليكي عيون مرة أخري، ويستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل الزفاف الملكي يوم 1 يونيه المقبل.

 

إطلالة أحمد سعد الشفافة

وتصدر الفنان أحمد سعد مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إحيائه حفلا غنائيا في بموسم جدة. ولفت أحمد سعد الأنظار في الحفل بإطلالة غريبة وغير تقليدية كما وصفها البعض، حيث ارتدى قميصا أسود ولكنه شفاف كشف عن جسده، وهو ما أثار الجدل بين متابعيه على السوشيال ميديا، ونسق معه فيست بنفس اللون.
 

أعمال أحمد سعد 

ومن المقرر أن يصدر أحمد سعد خلال الفترة المقبلة أحدث أغانية الجديدة التى إنتهى من تسجيلها منذ عدة أسابيع وكانت تخضع لعملية المكيساج وأصبحت جاهزة للطرح على منصات السوشيال ميديا.

محمد عبد الله نقابة المهن الموسيقية مجلس نقابة المهن الموسيقية مصطفى كامل أحمد سعد الفنان أحمد سعد

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