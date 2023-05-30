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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بحضور رئيس الشركة.. اجتماع هام لخطة النواب بشأن مشروع موازنة القابضة للقطن والغزل والنسيج.. ومطالب برلمانية بمنح العاملين حقوقهم ودعم المصانع

لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

نواب لجنة الخطة عن موازنة القابضة للغزل والنسيج:

خطة تطوير لمصانع الغزل والنسيج فى الصعيد

مصير التشابكات بين التأمينات والشركة القابضة

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج:

تأخرنا في اعتماد الموازنة بسبب إجراءات معينة

الصعيد فيه 6 مصانع للغزل والنسيج 

 

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء، المخصص لمناقشة مشروع موازنة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس للسنة المالية 2023/2024، تساؤلات من النواب حول خطة تطوير الشركات والمصانع التابعة للشركة، وتفاصيل تنفيذ القرض الذى وافق عليه مجلس النواب من قبل للشركة بقيمة 22 مليار جنيه لتنفيذ خطة التطوير.

زراعة 190 ألف فدان زراعة قطن فى مصر

 

 وقال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن، خلال الاجتماع: "تأخرنا في اعتماد الموازنة بسبب إجراءات معينة وتراجع حاليا في الجهاز المركزي للمحاسبات، والسبب فى تأخرها هو محصول القطن، مازالت زراعته مستمرة ومن المحتمل تمتمد لمنتصف شهر يونيو المقبل، ووصلنا حاليا لزراعة 190 ألف فدان زراعة قطن فى مصر مقابل المستهدف 230 ألف فدان".

وأشار إلى أنه جارى تنفيذ خطة تطوير المصانع، متابعا: "أضفنا مصنع جديد في المحلة يبدأ العمل فيه أول شهر يوليو المقبل بإنتاج 18 ألف قطعة فى اليوم، ومصنع آخر في سبتمبر وفي شهر مارس افتتاح مصنع آخر في المحلة، وآخر في كفر الدوار".

وتساءل النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن خطة التطوير لمصانع الغزل والنسيج فى الصعيد، وما تم في إطار فض التشابكات بين التأمينات والشركة القابضة في ظل مديونيات لصالح التأمينات بقيمة 6 مليار جنيه، أرض مقام عليها المصنع 17 فدانا.

وقال "سالم": "في إطار فض التشابكات المالية بين الشركة القابضة للغزل والنسيج وهيئة التأمينات الاجتماعية كان هناك اتجاه لغلق مصنع الغزل والنسيج بسوهاج وتسليم الأرض بالكامل، وعلمت بذلك وتقدمت بمقترح مكتوب للشركة بفض التشابكات المالية بالأرض الفضاء غير المستغلة فقط مع الإبقاء على المصنع وملحقاته يعمل دون غلق حفاظا علي حقوق العمال واتجاه الدولة لدعم الصناعة ولأن ذلك المصنع هو الوحيد بمحافظة سوهاج ويعمل به 400 موظف".

وعقب رئيس الشركة القابضة: "بالفعل هناك مديونية لصالح التأمينات وتنبهنا لهذه المسألة والحل بعدما تحدث معنا النائب مصطفى سالم وتم التوافق على الإبقاء على مصنع سوهاج وأن يتم فقط فض التشابك بالأرض الفضاء غير المستغلة ونشكره على دعمه وسعيه ومساهمته فى الحل للإبقاء على المصنع دون غلقه".

وأشار إلى أن الصعيد فيه 6 مصانع للغزل والنسيج وهى مصانع قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف، وبالنسبة لمصنع بني سويف تم التأجير لمستثمر يصنع ويصدر للخارج، وذلك فى إطار المشاركة مع القطاع الخاص.

حقوق الملكية كانت 480 مليار جنيه بالسالب

 

كما تساءل وكيل لجنة الخطة والموازنة عن حقوق الملكية والالتزامات طويلة الأجل وحجم الأصول، وعقب قاسم منصور ممثل القطاع المالي فى الشركة القابضة: "حقوق الملكية كانت 480 مليار جنيه بالسالب، وحاليا أصبحت 30 مليار بالسالب، والالتزامات طويلة الأجل 7 مليار جنيه ورأس المال العامل 15 مليار بالسالب ".

وطالب بعض النواب الشركة القابضة للغزل والنسيج بموافاة لجنة الخطة والموازنة بالخطة والسياسة التسويقية لمنتجات مصانعها، كما طالبوا بدعم وتطوير مصانع الغزل في مختلف المحافظات ومنح العاملين حقوقهم.

كما ناقشت لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماعها اليوم أيضاً موازنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء للسنة المالية 2023/2024 بقيمة 604 مليون جنيه.

واستعرضت اللجنة تفاصيل وابواب الموازنة، حيث بلغت الموارد 554 مليون جنيه وجملة المصروفات 604 مليون و51 ألف جنيه.

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