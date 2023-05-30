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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماجد سامي يسخر من عقوبات مباراة الأزمة بين فيوتشر وإنبي

صدى البلد

علق ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة ، علي أزمة مباراة انبي وفيوتشر في بطولة كأس مصر .

وكتب ماجد سامي من خلال حسابه على فيسبوك:" إبن الناظر نط هو وواحد صاحبه من فوق سور المدرسة فاجتمعت لجنة التقويم والتهذيب في اليوم التالي وقررت رفد صاحب ابن الناظر وشد ودن ابن الناظر عشان مايعملش كدة تاني…
إنها عقوبات مباراة فيوتشر وإنبي في الدورة المدرسية التي يسميها البعض خطأً كاس مصر… ".

ونفى محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام المصرية، استدعاء طاقم تحكيم مباراة فيوتشر وإنبي في كأس مصر، بقيادة الحكم نادر قمر الدولة، للتحقيق بعد الأحداث المثيرة للجدل التي شهدتها مباراة الفريقين في دور الـ16 بكأس مصر.

وانتصر إنبي على فيوتشر بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية انتهت بالتعادل الإيجابي في وقتيها الأصلي والإضافي، في وقتٍ شهد الشوط الثاني احتساب 25 دقيقة وقتًا بدلا من الضائع.

وقال فاروق، خلال مداخلة مع الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج "الماتش"، عبر قناة "صدى البلد"، "هناك أخطاء ولكن يجب أن تُقاس هذه الأخطاء بالنسبة لعدد الماتشات".

وأضاف فاروق: "نادر قمر الدولة واحد من أفضل حكام مصر سواء هذا الموسم أو الموسم الماضي".

وتابع: "ما أثير في الساعات الماضية حول استدعاء طاقم الحكام للتحقيق معه غير صحيح، نحن لا نستدعي الحكام للتحقيق معهم في قرارات فنية".

وأوضح فاروق قائلًا: "نحن جلسنا مع الحكام فقط كجلسة ودية وفنية فقط"، ورفض أن يفصح عن تفاصيل ما دار في هذه الجلسة، مشيرًا إلى أن هذه الأمور سرية.

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