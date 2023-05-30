محامية: قائمة المنقولات الزوجية ضمان للمرأة.. والمهر ليس جزءا منها

قالت مها أبو بكر، المحامية بالنقض والمتخصصة في قضايا الأسرة عن قائمة المنقولات الزوجية، "إن قائمة المنقولات تعد الضمان الأدنى للزوجة.. وهي أسرع طريقة لحصولها على حقوقها".

وأضافت “أبو بكر”، خلال حوارها ببرنامج “ست الستات” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن المهر ليس له علاقة بقائمة المنقولات الزوجية، موضحة "المهر بمثابة هدية للمرأة، تكريما لخروجها من بيت والدها إلى مكان آخر، وكذلك الأمر بالنسبة للشبكة".

من جانبه، علق محمد ميزار، المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، قائلا إن قائمة المنقولات الزوجية ليست الحل الأمثل لضمان الزوجة حقوقها، مؤكدا على أن القائمة حلال ولا يوجد بها حرمانية.

وتابع “الزوجة من الممكن أن تشتكي زوجها بقائمة المنقولات الزوجية بدون أي أسباب”.

