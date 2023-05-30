بسبب معجب.. سقوط مغنية تركية شهيرة من أعلى المسرح | فيديو

تعرضت مغنية شهيرة للسقوط بشكل مروع من أعلى المسرح أثناء الغناء في إحدى حفلاتها، التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا، ما تسبب في حالة ارتباك.

وأظهر مقطع فيديو سقوط المطربة التركية الشهيرة كيباريه، في الوقت التي كانت فيه تؤدي على المسرح في إحدي حفلاتها صعد أحد معجبيها على الخشبة.

وسقوط كيباريه جاء نتيجة رد الفعل من أحد مرافقيها، الذي بادر لمنع المعجب من الاقتراب منها، لكن اندفاعه للخلف أدي إلى سقوطها عن المسرح المرتفع.

وتم توثيق الواقعة بكاميرات الجمهور من زوايا مختلفة دون توضيح تاريخ الحفل، وشهد الحادث انتشارا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ظل الانتخابات التركية، حاز فيديو سقوط كيباريه على متابعة واهتمام الجمهور، وأصبح حديث الأتراك.

في الوقت نفسه، اعترضت الممثلة التركية إحسان إيروغلو على فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتوليه رئاسة تركيا مرة أخرى.

وفاجأت جمهورها ومتابعيها بمغادرة تركيا، ونشرت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي تويتر صورة لها علقت عليها قائلة: ”لقد حان وقت الوداع، اريد العيش مثل بقية البشر”.

وأثار حديثها موجة واسعة من الجدل منهم من وافقها الرأي فيما انتقدها البعض الآخر، ولكنها اتخذت قرارها وبدأت في تنفيذه بالفعل.

على الصعيد الفني شاركت إحسان في عدد من المسلسلات من بينها “عروس إسطنبول” الذي حقق نسب مشاهدات مرتفعة للغاية وتم بيعه لأكثر من دولة.