ماس كهربائي.. السيطرة على حريق في ورشة أثاث بدمياط.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بدمياط، من السيطرة على حريق هائل داخل ورشة موبيليا بقرية كفرشحاته التابعه لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

وشب حريق هائل التهم منزل وورشة نجارة بقرية كفر شحاتة بدمياط .

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق وتم السيطرة على الحريق قبل أن يمتد لباقي المنازل المجاورة للورشة.

وكشفت المعاينة الاولية أن السبب ماس كهربائي نتج عن الحريق تدمير واشعال النيران في ١٥ غرفه نوم جاهزة على التسليم منهم جهاز عروسة ومحتويات الورشة من عدد وماكينات واخشاب واضرار بالغة أصابت المنزل الذي به الورشة بالدور الاراضى ولاتوجد خسائر بالارواح

تم تحرير محضر بالواقعه تمهيدا للعرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق في الواقعه.

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