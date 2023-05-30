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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ماس كهربائي.. السيطرة على حريق في ورشة أثاث بدمياط.. صور

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بدمياط، من السيطرة على حريق هائل  داخل ورشة موبيليا بقرية كفرشحاته التابعه لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط. 

وشب حريق هائل التهم منزل وورشة نجارة  بقرية كفر شحاتة بدمياط .

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق وتم السيطرة على الحريق قبل أن يمتد لباقي المنازل المجاورة للورشة.

 

وكشفت المعاينة الاولية أن السبب ماس كهربائي نتج عن الحريق  تدمير واشعال النيران في   ١٥ غرفه نوم جاهزة على التسليم منهم جهاز عروسة ومحتويات الورشة من عدد وماكينات واخشاب واضرار بالغة أصابت المنزل  الذي به الورشة بالدور الاراضى ولاتوجد  خسائر بالارواح 
تم تحرير محضر بالواقعه تمهيدا للعرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق في الواقعه. 

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دمياط اخشاب إشعال النيران التحقيق في الواقعة الحمايه المدنيه بدمياط السيطرة على الحريق النيابة العامة المعاينة الأولية المنازل المجاورة

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