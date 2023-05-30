ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً أوضح ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادره عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة وصل إلى 36550 طن تشمل : 2450 طن يوريا معبأ و2000 طن كسب صويا و 28000 طن ملح و 4100 طن مولاس.





وأوضح البيان ان حركة الوارد من البضائع العامة وصلت إلى 57054 طن تشمل : 7200 طن خردة و900 طن زيت طعام و3000 طن كسب فول صويا و4200 طن نواتج تقطير و5756 طن ابلاكاش و4915 طن حديد و13830 طن ذرة و900 طن كسب عباد و15351 طن قمح و 450 طن بضائع متنوعة و1675 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 552 طن.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 926 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 405 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3707 حاوية مكافئة.

وأكد البيان، ان رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 122705 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 192118 طنًا كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1319 طن قمح متجهة إلى صوامع اسيوط، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ 25 حاوية قادم من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5543 شاحنة .