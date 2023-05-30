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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة البنك الأهلي لمواجهة الداخلية في الدوري

صدى البلد

اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة الداخلية ضمن مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها غدا الأربعاء ويستضيفها ستاد القاهرة الدولي في السابعة مساء. 
وجاءت القائمة علي النحو التالي 
حراسة المرمي
محمد أبو جبل _ أحمد صبحي

خط الدفاع..
  أحمد ياسين _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أمير مدحت _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو _ أسامة ابراهيم

خط الوسط..
محمد فتحي _ محمود سيد  _محمد هلال _ حمدي علاء _ أحمد ياسر _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ محمود قاعود _ فراس بن عايفية

خط الهجوم ..
أسامة فيصل _ باسم مرسي.

وتشهد القائمة غياب كلا من 
محمود الزنفلي ومحمد بسيوني وكريم بامبو للإصابة
وإسلام جابر للإيقاف مباراة واحدة بسبب تراكم الإنذارات.

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