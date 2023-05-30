وزير الكهرباء: نهتم بالربط الكهربائي مع دول الجوار تحقيقا للرؤية السياسية

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بدولة فلسطين والدكتور سليم التلولى من سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، لبحث التعاون الثنائى بين البلدين فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة .

أشاد شاكر بعمق العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وأشار إلى ماتم من تطوير فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر وذلك على اثر الدعم والاهتمام الكبير من القيادة السياسية، مما أدى إلى قوة الشبكة القومية والاحتياطى من الطاقة الكهربية الذى يفى بكل الاحتياجات.

ولفت إلى الخطة الاستراتيجية الطموحة لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة بنسبة تتخطى 42% بحلول عام 2035 وأيضا الهيدروجين الأخضر الذى تم توقيع 26 مذكرة تفاهم بخصوص إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأكد شاكر، اهتمام الدولة بالربط الكهربى بينها وبين الدول الجوار تحقيقا للرؤية السياسية فى أن تكون مصر مركز محور لتبادل الطاقة .

من جانبه أشاد ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بدولة فلسطين بما تم من تطوير كبير فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة فى فترة قصيرة .

وأشار إلى التطلع للتعاون الثنائى فى مجال الكهرباء والاستفادة من الخبرات الفنية فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة مع بحث المتطلبات اللازمة لإعادة الربط الكهربى بين البلدين.

في ختام اللقاء اكد الوزيرين على التنسيق المستقبلى للتعاون الثنائى فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة .

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