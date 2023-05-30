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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شعر مالوش مثيل وماحدش بيعجز.. قصة نساء قرية ربانزول الصينية

شعر مالوش مثيل وماحدش
شعر مالوش مثيل وماحدش بيعجز.. قصة نساء قرية ربانزول الصينية

اجتمعت نساء قبيلة Red Yao في قرية Huangluo Yao الشهيرة بقرية "ربانزول" في الصين لإطلاق أكبر سلسلة تمشيط للشعر في العالم خلال مهرجان Longji Long Hair.

وهدفهن الأساسي هو إنشاء رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال إنشاء أطول سلسلة من تمشيط الشعر في العالم.

مرتديات الملابس المذهلة، توجهت 256 امرأة إلى ضفاف نهر جويجيانج ووقفن بجانب بعضهن البعض لإنشاء أطول سلسلة لتمشيط الشعر، حيث بدأن في تمشيط شعر بعضهن بأمشاط خشبية تقليدية.

تقع قرية ربانزول داخل منطقة Longji ذات المناظر الطبيعية الخلابة في لونج شينج بـ الصين، وهي موطن لقبيلة من النساء تتميزن بطول شعورهن الغير مألوف.

تشتهر هؤلاء النساء باسم قبيلة Red Yao، ويتم الاحتفال بهن لشغفهن الناري وجمالهن الرائع، والذي يرمز إليه بتفضيلهن لارتداء الملابس الحمراء.

على مر التاريخ، حافظت نساء Red Yao على تقليد عميق الجذور في رعاية شعرهن الطويل بشكل غير عادي، والذي لم يمسه أحد ولم يتم قصه حتى بلوغهن سن 18 عامًا.

بالنسبة إلى نساء Red Yao، يحمل الشعر الطويل أهمية عميقة، ويمثل طول العمر والثروة والازدهار والحظ السعيد، فهن يحتفظن بشعرهن باحترام كبير ويمتلكن ثروة من علاجات العناية بالشعر السرية.

والغريب أن داخل قريتهم، رؤية شعر أبيض واحد، حتى بين كبار السن، أمر نادر الحدوث.

تم تناقل هذا التقليد الاستثنائي في رعاية شعرهن والعناية به عبر الأجيال، مما دفع Red Yao إلى ابتكار تركيبات خاصة بهم للعناية بالشعر.

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