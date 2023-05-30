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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. رانيا يوسف تتألق بإطلالة جريئة ومُثيرة

رانيا يوسف
رانيا يوسف

شاركت الفنانة رانيا يوسف، صوراً جديدة لها في احدث جلسة تصوير لها  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

وظهرت بإطلالة جريئة بفستان لامع بصيحة الكتف الواحد مكشوف الصدر وتسريحة شعر الكعكة، مع لوك ميكاب جذاب يبرز جمالها. 

انتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم "التاروت"، والتي تشاركها البطولة النجمة سمية الخشاب، المقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم عيد الأضحى 2023.

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن تفاصيل الشخصية التي تلعبها رانيا يوسف خلال أحداث الفيلم، وهي شخصية "ماري" والتي تتعرض لحادث ما سيتم الكشف عنه حينما يتم عرض العمل في سباق عيد الأضحى، يسبب لها أزمة نفسية جراء هذا الحادث، ويؤثر عليها بشكل كبير في حياتها، ويسبب لها العديد من المشاكل النفسية، والتي من أبرزها أنها تخون حبيبها الشخصية التي يقدمها الفنان محمد سليمان.

وكان الفنان محمد سليمان شوق الجمهور للشخصية التي تقدمها النجمة رانيا يوسف، والتي تقدم شخصية حبيبته ماري، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، صورة تجمعه مع رانيا يوسف، وعلق عليها، قائلا:" انا بتخانق مع رانيا يوسف يا جماعة ومع مين؟ انتظرونا قريبا التاروت".

أبطال فيلم التاروت

 فيلم “التاروت”، والذي يشارك في بطولته كوكبة كبيرة منهم النجمة سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنه، عبد العزيز مخيون، ومحمد سليمان، نورهان حفظي، وعلاء مرسي، وخالد محروس، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف، منهم: أحمد التهامي، ومحمد خميس ، ويوسف منصور -طفل الغزالة الرايقة- وكنزي رماح وسعيد يحيي، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ومدى تأثير تلك الحادثة في حياتهن.

المنتج بلال صبري ، مالك شركة الكينج أنتج العديد من الأفلام السينمائية التي تصدرت التريند، ومنها فيلم “زنزانة 7” بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي، وكذلك مسلسل “ولاد إمبابة” بطولة بيومي فؤاد وسعد الصغير وفريدة سيف النصر، ومسلسل “ألف ليلة وليلة” بطولة سامح حسين، وشيماء سيف، ومسلسل “فيلا 101” مصطفي أبو سريع ومنة عرفة.


يذكر أن رانيا يوسف شاركت في بطولة مسلسل "عالم تاني" والذي عرض شهر يناير الماضي، إلى جانب مشاركتها ببطولة فيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة مجدي كامل، سارة سلامة، صلاح عبدالله.
 

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IMG_٢٠٢٣٠٥٣٠_١٩٥٩٢٠
احدث جلسة تصوير اطلاله جريئه الفنانة رانيا يوسف

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