الفنان صبري عبدالمنعم يكشف تفاصيل تعرضه للنصب.. فيديو

أكد الفنان صبري عبد المنعم، أن أحد أصدقائه في الوسط الفني، عرض علي بيع شقتي الموجودة في منطقة المقطم، وأنه قد وجد مشتريا لها، ولكن حينما اطلع على العقد وجده مكتوبا عليه شركة سعودية.

وقال صبري عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن بعد ذهابه إلى الشهر العقاري، خلال تسجيل العقود، وجد أن الشقة قد تم تسجيلها باسم شخص آخر.

القضية الآن في مرحلة التحقيقات

وتابع الفنان صبري عبد المنعم، أنه تواصل مع الجهات الأمنية بعد اكتشاف تعرضه لـ عملية نصب، وأن القضية الآن في مرحلة التحقيقات.