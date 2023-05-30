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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء الفلسطيني: نحتاج إلى الاتفاق على برنامج نضالي موحد

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني

قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن هناك حاجة لوجود برنامج سياسي للاتفاق عليه، يكون مبنياً على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة ومتواصلة الأطراف والقابلة للحياة على حدود 1967 وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين، وكل الفصائل ومكونات الشعب الفلسطيني متفقة على هذا الموضوع.

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وأضاف «أشتية»، خلال حوار ببرنامج «ثم ماذا بعد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن هناك حاجة أيضا على الاتفاق على برنامج نضالي، فلا أحد يصنع السلام في فلسطين منفردا ولا أحد يصنع الحرب منفردا، لذلك يجب الاتفاق على برنامج نضالي لا يضع فلسطين في مواجهة العالم.

وتابع: «نحن في حركة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية والقيادة الفلسطينية ومعظم الفصائل متفقين على أن نذهب لمقاومة شعبية تكون هي في مواجهة الاحتلال لكي نجعل من هذا الاحتلال مكلفاً».

وأوضح أن هناك حاجة لحوار جاد وحقيقي، والرئيس أبومازن دعي لحوار وطني شامل، وهذه الدعوة لاقت قبولاً من الأطراف، ولكن نحتاج إلى إجراء العمل على تفعيل هذه الدعوة لكي يبدأ الحوار الوطني الفلسطيني، وهذا الحوار ترجم إلى اتفاق الجزائر، وأجريت هناك لقاءات ثنائية، وهناك دعوة من روسيا مؤخرا لاستضافة الفصائل الفلسطينية.

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