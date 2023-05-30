وزيرة الثقافة توضح كيفية اختيار الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية.. فيديو

كشفت الدكتورة نيفين كيلاني وزيرة الثقافة عن كيفية اختيار الفائزين بجائزة الدولة التقديرية والتشجيعية، موضحة أن جوائز الدولة التقديرية حدث ثقافي مهم، وتنتظره كل الوسائط الفنية المصرية كل عام، مشيرة إلى أن الفائزين يتم اختيارهم من خلال تقدمهم بمحتواهم العلمي، والثقافي، وفي مجال العلوم الاجتماعية، ولكن جائزة النيل تكون من خلال ترشيح لبعض الأسماء من قبل الجهات.

وتابعت الدكتورة نيفين كيلاني، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "مصر جديدة"، والمذاع على فضائية " ETC"، أن اختيار الفائزين يكون من خلال آلية محددة للمجلس، ويكون هناك لجان علمية لفحص الجوائز من قامات متخصصة في المجالات المختلفة.

وأردفت، أن الجوائز التي تتم من خلال الترشيحات من جهات تكون مع بداية شهر أكتوبر، وتغلق في شهر ديسمبر، وتبدأ اللجان المتخصصة في الفحص، والتصويت عليها في المدة المحددة، والتصويت عليها في شهر مايو.

وأوضحت وزيرة الثقافة، أن حجب بعض الجوائز يكون سببه أن بعض الأعمال لا ترقى، أو أنه لم يتقدم أحد لأحد المجالات المطروحة.

وتابعت: عدد الجوائز 32 جائزة وتم حجز 6 منها وهو أقل عدد مقارنة بالسنوات الماضية، موضحة أن التقدم يكون مع فتح باب الجوائز التشجيعية.