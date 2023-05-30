رد فعل أيمن أشرف بعد تصريحات كولر ضده

نشر أيمن أشرف لاعب الأهلي صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي على تويتر، وظهر فيها بملابس الأهلي، ولم يعلق، على تصريحات كولر ضده.

وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تصريحات صادمة ضد اللاعب أيمن أشرف مدافع المارد الأحمر بعد استبعاده المستمر من قائمة الفريق خلال المباريات الماضية.

وكشف مارسيل كولر عن سر استبعاد أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي منذ بداية الموسم الحالي وعدم الاستعانة بخدماته في الفترة الأخيرة رغم الإصابات التي تعرض لها مدافعي المارد الأحمر مؤخراً إلى جانب حالة الاجهاد التي تسيطر على التونسي علي معلول الظهير الأيسر.

وقال كولر في تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة سيراميكا كليوباترا أنه عقد 3 جلسات مع أيمن أشرف حيث تحدث معه لأنه سأله لماذا لم يشارك في اللقاءات وهل غاضب منه، مشدداً على أن استبعاده ليس لأسباب شخصية مطلقاً.

وأفاد كولر في حديثه بأن يُحب أيمن أشرف على المستوى الشخصي، إلا أن الأمر يتعلق بكرة القدم شكل بحت وقدرات فنية”.