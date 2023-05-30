دراسة.. أشياء تحدث بالدماغ بعد الرفض في الحب |تفاصيل

أثبتت دراسة أن بعض الأشخاص الذين رفضوا حديثا بعلاقة حب بوجود بعض الأشياء تحدث بأدمغتهم.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد ان منطقة الدماغ المسئولة عن المشاعر تصبح نشطة؛ كما انه لا يمكن أن تتوقف عن حب شخص لأنه هجرك بل بالعكس يمكن ان تحبه أكثر.

وتابع التقرير أن منطقة المشاعر الخاصة بالتعلق العميق تظل نشطة فما يزال شعور التعلق بالشخص يصبح مستمر كما أن النشاط يمتد لمنطقة الألم الجسدي بالدماغ.

وأوضح التقرير أن هناك ثلاث مناطق بالدماغ تنشط بالدماغ كإدمان الطعام و التخلص من هذه المعاناة؛ وللتخفيف من مشاعر الآسى وشعور الحزن بعد الرفض في علاقة حب يكون مع مرور الوقت نرى نشاط أقل في منطقة المشاعر بالدماغ اي ان الوقت كفيل بالنسيان وهو المسؤول عن علاج هذه المشاعر.

و تابع التقرير بتعليق أحد المواطنين أن العمل هو أول الأشياء التي تساعد على نسيان الشعور بالرفض في الحب .

وعلقت أخرى بأن أفضل شيء بعد إنتهاء علاقة عاطفية التركيز على الأهداف والتعلم من الماضي والإندماج مع الأصدقاء والتعرف على أشخاص جدد.

وأضافت اخرى بأن أفضل شيء بعد الرفض في علاقة حب هو أن تهمل العلاقة وبعد ذلك تفعل ماكان يرفضه الشريك ولاتتنازل عنه ولا تفعل ما كان يطلبه منها؛ وتتعلم من أخطائها في هذه العلاقة حتى لا تكرر نفس الخطأ بعد ذلك.