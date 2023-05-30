بأمر المحكمة.. الحكومة تحرم الأمير هاري من الحماية داخل بريطانيا ..تفاصيل

الأمير هاري المنبوذ أصبح بدون حماية شرطية بقرار قضائي بعدما رفض قاضي المحكمة العليا الطعن الذي قدمه محامي الأمير هاري في لندن ضد قرار الحكومة .

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أن قاضي المحكمة العليا اعتبر أن الحكومة البريطانيه لم تتجاوز سلطتها عندما حرمته من توفير الحماية له خلال تواجده في المملكة المتحدة والحكومه البريطانيه توقفت عن توفير حماية شرطية للأمير هاري وزوجته ميجان بعد تخليهما عن واجباتهم الملكية وانتقالهما إلى كاليفورنيا عام 2020.

ومحامي الحكومة البريطانية علق بأنه لا يمكن لضباط الشرطة ان يقوموا بحراسة الأشخاص الأثرياء.

وتابع التقرير أن الأمير هاري أعرب عن عدم شعوره بالأمان أثناء زيارته لبريطانيا مع أطفاله الصغار واستند إلى ما يقوم به مصوروا البابارادزي.