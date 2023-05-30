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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بإطلالة محتشمة.. شقيقة محمد صلاح تخطف الأنظار بلوك جديد

محمد صلاح
محمد صلاح

شاركت رباب صلاح شقيقة الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، متابعيها صورة من أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخطفت شقيقة محمد صلاح، بإطلالة محتشمة، ظهرت من خلالها بملابس انيقة وفضفاضة وحجاب تقليدي، واعتمدت مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها.

حافظ محمد صلاح جناح ليفربول، على رقم قياسي خاص به في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل إيرلينج هالاد في تكسير الرقم القياسي الخاص بـ محمد صلاح كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف بدون ركلات الجزاء في موسم واحد ببطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل هالاند 29 هدفًا، إضافة لـ 7 أهداف من ركلات جزاء، ببطولة الدوري الإنجليزي.

وكان صلاح قد سجل 31 هدفًا بدون ركلات جزاء، في موسم 2017-2018 ببطولة الدوري الإنجليزي، متساويًا مع لويس سواريز الذي سجل نفس العدد من الأهداف في موسم 2013-2014.

وتمكن صلاح من تسجيل 19 هدفًا مع ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إضافة لصناعته 12 آخرين.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٥٣٠_٢١٣٠٠٨
IMG_٢٠٢٣٠٥٣٠_٢١٣٠٢٠
IMG_٢٠٢٣٠٥٣٠_٢١٣٠٢٠

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