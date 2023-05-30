حورية فرغلي تتهم مديرة أعمالها السابقة بسرقة حساباتها على السوشيال ميديا.. شاهد

ردت الفنانة حورية فرغلي على شائعة خطبتها من الفنان نزار الفارس، قائلة: "حساباتي على السوشيال ميديا استولت عليها مديرة أعمالي ولا أستطيع أن أفك معها العقود حتى أحصل على صفحاتي والموضوع كأنه مساومة".

وتابعت "فرغلي"، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "مصر جديدة"، والمذاع على فضائية "etc"، أن العقد به غرامة في حالة انفصالي عنها، متابعة: "أنا بصراحة وثقت فيها وهي اللي جتني وزارتني وجبتلي ورد".

وأضافت "فرغلي": "قالتلي ادفعي 200 ألف جنيه وأفسخلها العقد، والمشكلة بيني وبين مديرتي أعمالي رباب وشيرين وأنا ماليش علاقة بالموضوع.

وتابعت: ياريت أي حد يحاول يساعدني في الموضوع ده لأن مش بفهم فيه.