عبد المنعم سعيد: العالم يعيش العصر البرونزي للذكاء الصناعي

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك سرعة شديدة في الانتقال من ثورة صناعية إلى ثورة صناعية أخرى، فالسرعة في عملية التغيير التكنولوجي مرعبة، حتى للمتعلمين جيدًا، مشيرًا إلى أن الذكاء الصناعي عبارة عن محاكاة الكومبيوتر للذكاء البشري.

وتابع "سعيد"، خلال حواره ، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، أن السلوك البشري يحتوي على معجزة كبيرة، فالإنسان قد يقوم بالكثير من الاعمال في وقت واحد مثل الحديث والقراءة في نفس الوقت، وهناك محاولة لإعداد محاكاة لسلوك الانسان من خلال آلة معينة.



وأضاف أن هناك محاولة لإعداد شبكات شبه عصبية لمحاكة مجال الدماغي البشري، أو إعداد برامج تعتمد على الخوارزميات لكي تقوم الآلة بتحليل المعلومات بصورة مماثلة للبشر، مشيرًا إلى أن مصر لم تستوعب الثورة الصناعية الثالثة حتى الآن، واستيعاب الثورات الصناعية أمر هام للغاية.

وتابع ان الذكاء الصناعي عبارة عن فتح بشري جديد، فالكومبيوتر يعمل على حفظ البيانات، ويحلل بعض المعلومات، ولكن الكومبيوتر الآن من خلال الذكاء الصناعي، من الممكن أن يقوم بعمليات تسويق لملايين البشر في نفس الوقت، وقد يقوم الكومبيوتر الآن بإعداد أو تجهيز بعض الاوراق القانونية بصورة مماثلة للمحامي.

يخلق حالة من البرمجة



ولفت إلى أن الذكاء الصناعي يخلق حالة من البرمجة في الآلة لتكييف سلوكها في التعامل مع شيء معين، مثل تقديم الطعام أو قيادة السيارة، مشيرًا إلى أن الذكاء الصناعي الضيق أو الضعيف الذي يعتمد على عمليات تصحيح بعض الكلمات الخائطة في الكومبيوتر أو إصلاح بعض الاشياء بصورة تلقائية، وهناك ذكاء صناعي واسع يعمل على انقاص الوعي الذاتي الخاصة بأفكار معينة، ومن الممكن استخدامه في مجال الرعاية الصحية، فالعالم ما زال يعيش في العصر البرونزي للذكاء الصناعي .