سألني مش متجوزة ليه|حورية فرغلي عن نزار الفارس: غلطانة أني دخلته بيتي..فيديو

كشفت الفنانة حورية فرغلي عن تفاصيل زيارة نزار الفارس لها في المنزل، قائلة: "سألني أسئلة غريبة زي أنتي مش متجوزة ليه وعن مشهد ليا في فيلم كلمني شكرا وقالي لو جالك عريس عراقي توافقي".

وتابعت "فرغلي"، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "مصر جديدة"، والمذاع على فضائية "etc": "سمعني أغنية ماجد المهندس ومسك ايدي عشان نرقص وكان فيه حد بيصور من بعيد وكأن فيه خطة معمولة وأنا غلطانة أني دخلته بيتي".

وردت الفنانة حورية فرغلي على شائعة خطبتها من الفنان نزار الفارس، قائلة: "حساباتي على السوشيال ميديا استولت عليها مديرة أعمالي ولا أستطيع أن أفك معها العقود حتى أحصل على صفحاتي والموضوع كأنه مساومة".