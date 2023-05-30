مساعد وزير المالية: الجمارك شهدت طفرة كبيرة آخر 4 سنوات

قالت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة و إدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، أننا نعمل في ملف تطوير الجمارك في الفترة الأخيرة وأخر أربع سنوات وحدثت طفرة كبيرة جدا في الجمارك.

وتابعت خلال لقائها في برنامج "مساء دي ام سي"، مع الإعلامي "رامي رضوان"، المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن الناس قبل التطوير كانت بتمشي بملف داخل الموانئ لتحصل على إمضاءات المسؤولين والجهات لكن حاليا كل هذه الجهات أصبحت على السيستم والشغل كله بيتم في نفس التوقيت وهذا أدى إلى سرعة الإجراءات بشكل كبير وتسهيلها والمستندات التي كان يحتاج الشخص لعمل اكثر من صورة ونسخة منها أصبحت متواجدة على السيستم ومتاحة لجميع الجهات وهذا سهل الأمر بشكل كبير.

منظومة الـ "ACI"

وأضافت أن زمن الإفراج قل إلى اكثر من الثلث، متابعة قمنا بالعمل على منظومة الـ "ACI" فترة كبيرة منذ أكتوبر 2021 وتغيرت المنظومة كثيرا وتطورت وقمنا بتحميل أمور أخرى عليها مثل المواصفات.