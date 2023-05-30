خبير تغذية: الإكثار من شرب القهوة يسبب اضطرابات القلب

أكد الدكتور مجدي نزيه، استشاري وخبير التغذية، أن هناك شباب تشرب نسكافية دائمًا وهو شيء لا يتحمله الجهاز العصبي، وهذه الظاهرة تتسبب في أضرار كبيرة ولا تجعل الشاب ينام، قائلا "كهربا المخ شغاله دايمًا".

أوضح "نزية"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن زيادة شرب القهوة يتسبب في اضطرابات القلب، منوهًا بأن المعدل الطبيعي لشرب القهوة ٢ كوب في اليوم، كما أن الأكثر من أكل الوجبات المشوية تسبب أضرار صحية.

وأضاف أنه يفضل أن يشرب المواطن فنجان القهوة عند التقدم في السن، متابعًا: "الفاتح أو الوسط هو الأفضل.. الغامق به كربون كتير"، مشددًا على أن الكربون يزيد من معدل الإصابة بالأورام السرطانية لمن لديه استعداد.

مشروبات الطاقة

وتابع: "لمشروب الطاقة سلبيات فظيعة.. ومن الممكن أن تسبب الوفاة، ومشروبات الطاقة بها نسبة إدمان.