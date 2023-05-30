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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف زكي: جائزة الدولة التقديرية وسام على صدري

أشرف زكي
أشرف زكي

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل تكريمه من المجلس الأعلى للثقافة بجائزة الدولة التقديرية عن أكاديمية الفنون، موجها الشكر لمن رشحوه في أكاديمية الفنون.

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أشرف زكي عن حصوله على جائزة الدولة التقديرية: مجهودي مرحش هدر


وعبر أشرف زكي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، عن سعادته بالتكريم، مؤكدا أنه وسام على صدره.

وأضاف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن التكريم مسئولية وثقة كبيرة وربنا يقدرني وأكون على قدرها، مضيفا أن مصر تستحق الكثير وربنا يعطينا العمر ونسدد لبلدنا اللي علينا ونوفي حقها لأن هي اللي عملتنا.

واختتم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أنه حصل من قبل على جائزة الدولة التشجيعية وجائزة  التفوق ولكن هذه المرة جائزة مختلفة وكبيرة ولها قيمة عالية.
 

اشرف زكي المهن التمثيلية أحمد موسى أكاديمية الفنون اخبار التوك شو

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