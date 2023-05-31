مي عمر تنشر صورًا من حلقتها الأخيرة مع صاحبة السعادة |شاهد

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها عدة صور جديدة لها من حلقتها ببرنامج صاحبة السعادة رفقة الفنانة إسعاد يونس عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت في الصور رفقة زوجها المخرج محمد سامي، بإطلالة متميزة مرتدية فستانًا أزرق قصيرًا وحذاء مفتوحاً بكعب عال، ومعتمدة علي الميكاب الهادئ الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها.

وكانت قد كشفت الفنانة مي عمر، تفاصيل جديدة عن حياتها الخاصة، مشيرة إلى أن لديها طفلتين، طبع كل طفله منهما مختلف عن الآخر.

وأضافت الفنانة مي عمر، في لقاء مع الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء الاثنين، ابنتي الأصغر هادئة جدا والأكبر شقية بشدة مثل بابها المخرج محمد سامي.

وتابعت مي عمر، أنه زوجي المخرج محمد سامي بيدخل المطبخ، و بيعمل استيك كويس وبيطبخ بعض الحاجات، مستدركة أنه في مرة دخل المطبخ يعمل ملوخية ، عمل شوربة ملوخية وحاجة بعيدة عن الملوخية.

وردَّ المخرج محمد سامي، ضاحكًا: "طب تساعديني مش تسيحي لي كده، وبشكل عام مش انتي اللي بطبخي، وأغلب الاكل مش بتعمله".