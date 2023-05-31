متى العيد الكبير 2023؟.. تتبقى 26 يوما وإجازته من الثلاثاء إلى السبت

لعل سؤال الساعة أصبح متى العيد الكبير 2023 أو بصيغة أخرى عيد الأضحى في مصر؟، خاصة مع سرعة مرور أيام شهر ذي القعدة 1444هـ، وذلك لأن هذا العيد بعد من أعظم مواسم الخير على الفقراء والمحتاجين ، فالأضحية ولحومها من أهم سُنن العيد الكبير ، فضلاً عن يوم عرفة الذي يسبق يوم عيد الأضحى هو من الأزمنة المباركة والتي يُستجاب فيها الدعاء للحجاج وغيرهم ، وتفتح السماء أبوابها أمام أحلام الناس وحاجاتهم ، ليفرحوا في اليوم التالي بتلك السعادة التي تهل عليهم مع عيد الأضحى ، ومن ثم يكثر السؤال عن متى العيد الكبير 2023 ليستعدون فيها لأحد أعظم مواسم الخير وكذلك لأفراح العيد .

متى العيد الكبير 2023

تحدد دار الإفتاء المصرية ، متى العيد الكبير 2023 في مصر أو بصيغة أخرى متى عيد الأضحى المبارك ، من خلال استطلاع هلال شهر ذي الحجة الهجري 1444هـ، والذي من المقرر أن يتم بعد غروب شمس يوم الأحد الموافق 29 من ذي القعدة لعام 1444هـ،و 18 من يونيه 2023م أي بعد أقل من 3 أسابيع من اليوم، فإذا كان الأحد آخر أيام ذي القعدة فإن غرة ذي الحجة تكون يوم الإثنين الموافق 19 يونيه ، وتوافق الحساب الفلكي، ومن ثم يكون عيد الأضحى 2023 يوم الأربعاء الموافق 28 يونيه 2023، أما إذا لم يثبت رؤية هلال ذي الحجة، وكانت عدة ذي القعدة 30 يومًا فيكون الإثنين هو المتمم لشهر ذي القعدة، ويكون الثلاثاء الموافق 20 يونيه هو أول أيام ذي الحجة 1444هـ -2023 م، فيما يحل موعد العيد الكبير 2023 م يوم الخميس الموافق 29 يونيه 2023م.

وينبغي التنويه بأن دار الإفتاء هي المنوط بها تحديد متى العيد الكبير 2023 في مصر ، ودخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُستطلع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الهجري، والذي يوافق يوم الأحد الموافق 18 يونيو لعام 2023م، فمن خلالها فقط سيتم التبين ما إذا كانت عدة ذي القعدة 29 يومًا أم 30 يومًا، حيث إن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل في الشرع، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال، ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات أيضًا، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

عيد الأضحى 2023

حددت الحسابات الفلكية متى عشر من ذي الحجة 2023 م، حيث بدأ شهر ذو القعدة يوم الأحد الموافق 21 مايو 2023، والذي من المقرر أن تكون عدته (29 يومًا)، وبذلك يكون يوم الأحد (18 يونيه) هو آخر أيام شهر ذو القعدة، ويتم تحديد بدء شهر ذي الحجة 1444هـ، والذي يكون يوم الإثنين (19 يونيه) حيث يكون أول أيام ذو الحجة، وحيث إن عيد الأضحى يوافق العاشر من ذي الحجة 1444 بالتالي يكون موعد العيد الكبير 2023 الأربعاء الموافق 10 من ذي الحجة 1444هـ، و 28 يونيو 2023م، ويستمر لأربعة أيام أي حتى السبت 13 من ذي الحجة 1444هـ، و 1 يوليو 2023م.

تاريخ عيد الأضحى 2023

يتحدد تاريخ عيد الأضحى 2023 ، بحسب الحسابات الفلكية تكون عدة شهر شوال 30 يومًا وتنتهي يوم السبت الموافق 20 مايو 2023 م، ليبدأ شهر ذو القعدة يوم الأحد الموافق 21 مايو 2023، والذي من المقرر أن تكون عدته (29 يومًا)، وبذلك يكون يوم الأحد (18 يونيه) هو آخر أيام شهر ذو القعدة، ويتم تحديد تاريخ العيد الكبير 2023 بناء على بدء شهر ذي الحجة 1444هـ، والذي يكون يوم الإثنين (19 يونيه) حيث يكون أول أيام ذو الحجة، وحيث إن عيد الأضحى يوافق العاشر من ذي الحجة 1444 بالتالي يكون موعد العيد الكبير 2023 الأربعاء الموافق 10 من ذي الحجة 1444هـ، و 28 يونيو 2023م، ويستمر لأربعة أيام أي حتى السبت 13 من ذي الحجة 1444هـ، و 1 يوليو 2023م.

متى أجازة عيد الأضحى 2023

تبدأ أجازة عيد الأضحي 2023 في مصر ، من يوم وقفة عرفات وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ويوافق الثلاثاء 27 يونيو 2023، وحتى يوم السبت رابع أيام العيد الموافق 1 يوليو 2021، وبهذا يحصل العاملون على 5 أيام متواصلة إجازة العيد الكبير ، ومن ضمنها يوم الجمعة الذي يُعد عطلة رسمية يتبعه السبت أيضا لتصبح الإجازة من الثلاثاء وحتى السبت.

