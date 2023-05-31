الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير بشأن استاد الحلم

كشف الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن هناك محاولات قوية يبذلها الجميع خلال الساعات الجارية، من أجل زيادة عدد الجماهير، في مواجهة الوداد المغربي.

وقال شوقي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "حتى الآن الرقم المعلن 20 ألف مشجع، وأتمنى زيادة العدد، طالبنا بحضور السعة كاملة، ومتأكد أن الدولة سوف تساند النادي الأهلي في هذه المباراة الهامة، قد يكون لديهم اعتبارات معينة ولكن الجمهور هو أهم عنصر في هذه المباراة".

وأضاف: "أحد المشروعات المدرجة ضمن الاستاد الجديد هو وجود مستشفى طب رياضي تخص النادي الأهلي، هناك أحاديث مع مؤسسات عالمية في هذا الشأن، نقوم بدراسة كافة الأمور الخاصة بإنشاء مستشفى رياضي متخصص، نتفاوض مع بعض الجهات بشكل مبدئي، لدينا أمل كبير في إنجاز هذا المشروع، وسيتم إنشاؤها وفق أفضل طراز ممكن لمواكبة التطورات".

وتابع: "مشروع الاستاد تخطى مراحل عديدة، شركة المنشآت الرياضية تقوم على هذا المشروع، وبالتأكيد تكاليف إنشاء الاستاد تصل إلى أرقام مالية ضخمة للغاية، ولكن هناك أمورًا تعاقدية قريبة للغاية مع شركات عالمية وشركات تمويلية، المفاوضات في هذا الشأن وصلت لمراحل جيدة".

وحول زيارة الخطيب وأعضاء مجلس إدارة الأهلي لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب بأسوان، قال: "الزيارة كانت لدعم المؤسسة الرائدة في الطب الخيري، هي مستشفى لا تتقاضى أي رسوم وقائمة على التبرعات".

وأكمل: "زيارة مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لإقرار الدور الكبير الذي تقوم به، وقمنا بالاستفادة من تلك الزيارة".

وأتم: "قريبا قد يكون هناك مؤتمر طبي يفيد الطب الرياضي المصري بالكامل بالتعاون مع الدكتور مجدي يعقوب وسيتم توجيه الدعوة لكل الأجهزة الطبية الرياضية في مصر، في خلال شهور قليلة سنقوم بالإعداد لهذا المؤتمر".