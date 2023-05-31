عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير بشأن استاد الحلم

الأهلي
الأهلي

كشف الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن هناك محاولات قوية يبذلها الجميع خلال الساعات الجارية، من أجل زيادة عدد الجماهير، في مواجهة الوداد المغربي.

وقال شوقي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "حتى الآن الرقم المعلن 20 ألف مشجع، وأتمنى زيادة العدد، طالبنا بحضور السعة كاملة، ومتأكد أن الدولة سوف تساند النادي الأهلي في هذه المباراة الهامة، قد يكون لديهم اعتبارات معينة ولكن الجمهور هو أهم عنصر في هذه المباراة".

وأضاف: "أحد المشروعات المدرجة ضمن الاستاد الجديد هو وجود مستشفى طب رياضي تخص النادي الأهلي، هناك أحاديث مع مؤسسات عالمية في هذا الشأن، نقوم بدراسة كافة الأمور الخاصة بإنشاء مستشفى رياضي متخصص، نتفاوض مع بعض الجهات بشكل مبدئي، لدينا أمل كبير في إنجاز هذا المشروع، وسيتم إنشاؤها وفق أفضل طراز ممكن لمواكبة التطورات".

وتابع: "مشروع الاستاد تخطى مراحل عديدة، شركة المنشآت الرياضية تقوم على هذا المشروع، وبالتأكيد تكاليف إنشاء الاستاد تصل إلى أرقام مالية ضخمة للغاية، ولكن هناك أمورًا تعاقدية قريبة للغاية مع شركات عالمية وشركات تمويلية، المفاوضات في هذا الشأن وصلت لمراحل جيدة".

وحول زيارة الخطيب وأعضاء مجلس إدارة الأهلي لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب بأسوان، قال: "الزيارة كانت لدعم المؤسسة الرائدة في الطب الخيري، هي مستشفى لا تتقاضى أي رسوم وقائمة على التبرعات".

وأكمل: "زيارة مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لإقرار الدور الكبير الذي تقوم به، وقمنا بالاستفادة من تلك الزيارة".

وأتم: "قريبا قد يكون هناك مؤتمر طبي يفيد الطب الرياضي المصري بالكامل بالتعاون مع الدكتور مجدي يعقوب وسيتم توجيه الدعوة لكل الأجهزة الطبية الرياضية في مصر، في خلال شهور قليلة سنقوم بالإعداد لهذا المؤتمر".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

تذبذب في أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

أحمد شوبير يصدم جماهير الكرة المصرية بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

عمومية المهندسين الطارئة ترفض سحب الثقة من النقيب |فيديو

هالاند يفشل في تحقيق رقم محمد صلاح القياسي في الدوري الإنجليزي

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الزمالك على طلائع الجيش

الدرجة الثالثة ب100 جنيه..مفاجأة عن عدد حضور جماهير الأهلى في مباراة الوداد

ترشيحاتنا

استغل رقصة على الماشي وأعلن الخبر.. القصة الكاملة لخطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس

فخور بمراتي.. إطلالات زوجة تامر هجرس تثير الجدل |شاهد

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير بشأن استاد الحلم

بيان عاجل لـ كوريا الشمالية بشأن صاروخ قمر الاستطلاع العسكري

عاجل لأصحاب الدخول البسيطة.. خفض الضرائب على الراتب |احسب مرتبك

السيناتور الأمريكي جراهام يكشف مفاجأة بشأن خطة الهجوم المضاد لـ أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمى لـ التدخين.. هل السجائر الإلكترونية أفضل من العادية؟

بالأسود.. نجوى كرم تبرز رشاقتها في أحدث ظهور لها

نادين نسيب نجيم تتألق بفستان أسود وتصميم غريب

بفستان مكشوف الكتفين.. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد |شاهد

فيديو

حقيقة هروب المدير الفني للزمالك.. ما القصة؟

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل جديدة| فيديو

انجي خوري تفجر مفاجأة بحملها من مطرب معتزل.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ