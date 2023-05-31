بسبب طائرة مسيرة.. اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية.. تفاصيل

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، بنشوب حريق في مصفاة نفط بمنطقة كراسنودار الروسية بسبب سقوط طائرة مسيرة.

وقال حاكم المنطقة فينيامين كوندراتييف في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء، إن حريقًا اندلع في مصفاة أفيبسكي لتكرير النفط في إقليم كراسنودار الروسي، مرجعًا السبب أنه على الأرجح نتيجة طائرة مسيرة.

وأضاف كوندراتييف عبر منشور على تطبيق "تيليجرام" أنه لم تقع إصابات جراء الحريق، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من السيطرة على الحريق في مساحة 100 متر مربع.

ولفت إلى أن فرق الإطفاء من المؤسسة ووزارة الطوارئ والخدمات الطارئة تعمل في الموقع لإخماد الحريق بسرعة.