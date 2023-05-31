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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب طائرة مسيرة.. اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية.. تفاصيل

مصفاة نفط روسية -
مصفاة نفط روسية - صورة أرشيفية

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، بنشوب حريق في مصفاة نفط بمنطقة كراسنودار الروسية بسبب سقوط طائرة مسيرة.

وقال حاكم المنطقة فينيامين كوندراتييف في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء، إن حريقًا اندلع في مصفاة أفيبسكي لتكرير النفط في إقليم كراسنودار الروسي، مرجعًا السبب أنه على الأرجح نتيجة طائرة مسيرة.

وأضاف كوندراتييف عبر منشور على تطبيق "تيليجرام" أنه لم تقع إصابات جراء الحريق، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من السيطرة على الحريق في مساحة 100 متر مربع.

ولفت إلى أن فرق الإطفاء من المؤسسة ووزارة الطوارئ والخدمات الطارئة تعمل في الموقع لإخماد الحريق بسرعة.

حريق مصفاة نفط سقوط طائرة مسيرة روسيا روسيا اوكرانيا

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