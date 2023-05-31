عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك يكشف مفاجأة بشأن أوسوريو والصفقات الجديدة

قال أحمد عبد الحليم نجم كرة القدم المصرية السابق وعضو اللجنة الفنية فى نادي الزمالك أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مستمر فى تدريب الفريق خلال الموسم القادم.

نجم الزمالك وعضو اللجنة الفنية: أوسوريو مستمر.. وهناك صفقات كبري

وقال أحمد عبد الحليم فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" أوسوريو مستمر مع نادي الزمالك الموسم المقبل والحديث اليوم عن رحيله خطأ وبالطبع إشاعة.

وأضاف عبد الحليم عضو اللجنة الفنية:" الموسم المقبل هناك صفقات كبري برأي أوسوريو المدير الفني.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق الفوز أمام طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز فى لقاء قوي بين الفريقين بهدفين دون رد.