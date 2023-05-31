كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تسهيل المهام؟ خبير يكشف

قدم المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، وسيلة للتعرف على ما إذا تم استخدام الذكاء الاصطناعي فيها أم لا من خلال موقع يسمى AI or not، ومن ثم يوضح الموقع للمستخدم نسبة التدخل البشري في الصورة ونسبة تدخل الآلة والذكاء الاصطناعي أيضًا، وهذه الطريقة تستخدم عادة لتقليل نشر الشائعات وكشف الخداع في الصور بالذكاء الاصطناعي.

كما أكد “طارق”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم داليا أيمن، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل البشر في وظائفهم، بل يمكن أن يسخره الإنسان لتسهيل مهامه وتطوير عمله بالاستخدام الصحيح له، لافتًا إلى أن الذكاء الاصطناعي سيعمل على خلق أكثر من 175 مليون وظيفة جديدة.

وقام خبير تكنولوجيا المعلومات بترشيح موقع يسمى “AI tools”، والذي يتضمن 5000 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد الأشخاص في تسهيل العديد من المهام الخاصة بوظائفهم والقيام بها بشكل أكثر احترافية.







