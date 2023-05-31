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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

10 رحلات طيران دولية أوروبية من 4 دول تصل مرسى علم اليوم

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، 10 رحلات طيران دولية ضمن 118 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تطبيق الاجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين .

 

وتبين من جدول رحلات الطيران الوافدة اليوم الأربعاء وصول 5 رحلات من المانيا، ورحلتين من للتشيك، ورحلة من دولة سلوفاكيا، وأخرى من النمسا، وكذلك رحلة من مطار مدينة ميلانو الإيطالية .

 

وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل الإجراءات على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط وصولا للفندق للاستمتاع بإجازاتهم فى فنادق مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر .

 

كما تبين من جداول الرحلات الأسبوعية أنه من المقرر استقبال 118 رحلة تصل من 11 دولة أوربية أكثرها وصولا من ألمانيا ثم بولندا والتشيك وإيطاليا، كذلك تصل رحلات من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا ..

تطبيق الاجراءات الاحترازية رحلة طيران مدينة مرسى علم مرسى علم الدولي مطار مرسى علم مطار مرسى علم الدولى

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