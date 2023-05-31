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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الزقازيق تحصل على المركز الأول بالذكاء الاصطناعي والإنشاد الدينى بمهرجان إبداع

صدى البلد

نظمت وزارة الشباب والرياضة مهرجان إبداع بنسخته الـ 11 في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة ، تحت إشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وحصلت خلاله جامعة الزقازيق على مراكز متقدمة خلال منافسات المسابقة بمشاركة ١٣٠ جامعة وأكاديمية وجامعة خاصة وأهلية ، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة ، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

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اكد رئيس جامعة الزقازيق انه تكون وفد الجامعة المشارك من (٦) طلاب ، حيث حصل على المركز الأول بالابتكارات العلمية ( الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتطبيقاته ) ثلاثة طلاب بالفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات هم إبراهيم أنور السادات ، أبانوب فكرى بدير ، أمال عثمان عبد الغفار ، بينما حصل على المركز الأول فى مجال الإنشاد الدينى الطالب عمر ناصر أحمد بالفرقة الثالثة بكلية التربية النوعية ، وحصل على المركز الثانى فى مجال الترانيم الدينية الفردية الطالب جورج ماهر أنيس بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة ، بينما حصل على المركز الثالث فى مجال الشعر وكلمات الأغانى الطالب أحمد عباس إبراهيم بالفرقة الرابعة بكلية الآداب .

 

جدير بالذكر أنه قد أعلنت نتائج المسابقة خلال حفل أقيم بقاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة ، والذى تضمن فقرات فنية قدمها طلاب جامعات قناة السويس، المنصورة وأكاديمية الفنون وأوركسترا وزارة الشباب والرياضة، كما تم تكريم عدد من الفنانين والمتسابقين الفائزين، بحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس جامعة القاهرة، ومن جامعة الزقازيق والوفد الممثل للجامعة ، بالإضافة إلى كوكبة من الشخصيات العامة والمفكرين والفنانين، وحشد كبير من الإعلاميين.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب الجامعات والمعاهد العليا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المجالات الأدبية والعلمية والفنية بكلية التربية النوعية رئيس جامعة القاهر رئيس جامعة الزقازيق

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