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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ينهي حياة شخص كل 5 دقائق بهذه الدولة.. طرق فعالة للإقلاع عن التدخين

طرق فعالة للإقلاع
طرق فعالة للإقلاع عن التدخين

حذر تقرير صادم نشرته صحيفة “الصن” البريطانية، اليوم الأربعاء من أن التدخين ينهي حياة مواطن كل 5 دقائق في بريطانيا. 

وفقا لتحليل أجرته مؤسسة أبحاث السرطان في بريطانيا، فإن السجائر أكبر سبب للسرطان والوفاة في المملكة المتحدة حيث أنها مسؤولة عن حوالي 55000 حالة وفاة سنويا.

وقالت ميشيل ميتشل، الرئيس التنفيذي  لمؤسسة أبحاث السرطان في بريطانيا: “هذه الأرقام صادمة، فمنذ الشهر الماضي ، مات ما يقرب من 17100 شخص بسبب التبغ، وأكثر من 7600 من هؤلاء كانوا بسبب السرطان وحده”.

وأضافت: "هذا يكفي، لذا ندعو مؤيدينا للتوقيع على عريضة سنقدمها إلى رئيس الوزراء لحثه على اتخاذ إجراءات جريئة وحاسمة لموقف المملكة المتحدة من التدخين".

وأوضحت وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أنه كان حوالي 6.6 مليون بريطاني - 13.3% من السكان مدخنين منتظمين في عام 2021. 

ولفت الصحيفة البريطانية إلى 5 طرق فعالة في العلاج مع أي مدخن، مشيرة إلى أن تكلفة علبة السجائر المكونة من 20 سيجارة تبلغ حوالي 14 جنيها إسترلينيا في المملكة المتحدة (535.15 جنيها مصريا)، تضمنت: 

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طرق للإقلاع عن التدخين: 

 

1-فكر في المال:

التدخين عادة باهظة الثمن، لذا احسب المبلغ الذي تنفقه على التدخين كل يوم ، ثم احسب ما تقضيه شهرا ثم ما تنفقه على التدخين في غضون عام ، وفكر في الأشياء الأخرى التي يمكنك إنفاق هذه الأموال عليها ، أو القيام برحلة بعيدة أو يمكنك حتى وضعها في تحقيق أهداف المدخرات الخاصة بك. 


2- جرب بديلا: 

 

 تنص إرشادات هئية الصحة في بريطانيا على أن السجائر تسبب الإدمان، وقد لا يكون ضبط النفس وحده كافيا لك للتوقف تماما، لذا يمكن الإقلاع عن التدخين ببدائل النيكوتين (NRT) من خلال وصفة طبية من طبيبك العام أو من خدمة الإقلاع عن التدخين المحلية أو من الصيدلي عن طريق تجربة “السجائر الإلكترونية” وعلى الرغم من أنها ليست خالية من المخاطر إلا أنها أكثر أمانا من السجائر العادية حيث يمكن أن تساعد الأشخاص في الإقلاع عن التدخين.

 

3- احصل على المساعدة: 

يمكنك دائما أن تطلب من طبيبك أو الصيدلي مساعدتك في الإقلاع عن التدخين من خلال تقديم النصح لك بشأن أفضل مسار يمكنك اتخاذه.


4- انضم إلى مجموعة دعم: 

تؤكد هيئة الصحة البريطانية أن الشخص أكثر عرضة للإقلاع عن التدخين بأربعة أضعاف إذا حصل على مساعدة من مجموعة الدعم المحلية الخاصة به الأقارب والأصدقاء عندما يدعمونه في هذا القرار الكارثي. 


5-استعد عقليا:

 في عام 2020، يدخن أكثر من 300000 بريطاني وسط مخاوف من فيروس كورونا، فإذا كنت ترغب في الإقلاع عن التدخين، فأنت لست وحدك، فالتدخين مخدر قوي يسبب الإدمان ولهذا يصعب الإقلاع عنه، لكن إذا أردت إنقاذا حياتك فستقلع عنه.

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