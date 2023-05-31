الأمم المتحدة: وصول 100 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى مختلف مناطق السودان

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" وصول ما لا يقل عن 100 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى مناطق مختلفة في ولايات السودان ومنها العاصمة (الخرطوم) مشيراً إلى أن هذه الشاحنات حملت 2,600 طن من الإمدادات، بما في ذلك مواد التغذية والمياه والصرف الصحي والإمدادات الصحية لنحو مليوني رجل وامرأة وطفل .

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، وصل برنامج الأغذية العالمي إلى حوالي 675 ألف شخص في جميع أنحاء السودان منذ استئناف عملياته. ويخطط البرنامج للوصول إلى ما لا يقل عن نصف مليون شخص يحتاجون إلى الغذاء في العاصمة الخرطوم عندما يسمح الوضع الأمني بذلك.

في غضون ذلك، حذرت منظمة اليونيسف من أن أكثر من 13.6 مليون طفل في السودان بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، بعد ستة أسابيع من الصراع .

بدوره، رحب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، "مارتن جريفيث" بتمديد وقف إطلاق النار في السودان، حيث يواصل المجتمع الإنساني هناك توسيع نطاق توزيع المساعدات الإنسانية .

من جانبه، اختتم المفوض السامي لشؤون اللاجئين "فيليبو جراندي" زيارة لمصر استغرقت ثلاثة أيام بدعوة عاجلة لدعم الفارين من السودان، ودعم الدول المستضيفة للاجئين. وطالب "جراندي" بإبقاء الحدود مفتوحة أمام الفارين من القتال.

وقال دوجاريك إن أكثر من 170 ألف شخص دخلوا مصر من السودان منذ بداية الصراع- ويمثل هذا العدد أكثر من نصف الذين غادروا السودان منذ بدء الأعمال العدائية والبالغ عددهم 345 ألف شخص.