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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دخل نادي المائة.. الدبابة المالية ديانج يتوهج مع النادي الأهلي محليا

أليو ديانج
أليو ديانج

تغلب النادي الأهلي على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الكلية الحربية، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 22 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز ثنائية الأهلي في شباك طلائع الجيش، محمد مجدى أفشة وعمرو السولية.

وواصل النادي الأهلي تصدر ترتيب جدول الدوري برصيد 59 نقطة، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 26 ليقبع فى المركز السابع عشر.

بعد اشتراكه في مباراة الأهلي وطلائع الجيش المالي أليو ديانج، وصل إلى مباراته رقم 100 مع المارد الأحمر فى بطولة الدورى الممتاز.

 وشارك المالي أليو ديانج رفقة النادي الأهلي في 100 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
المالي أليو ديانج نجح بقميص النادي الأهلي في تسجيل 4 أهداف.

وصنع المالي أليو ديانج بقميص النادي الأهلي 4 أسيست.
 

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الأهلي يستضيف الوداد المغربي 

 يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم الأحد القادم على ملعب استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

ويحل النادي الأهلي ضيفا على الوداد المغربي يوم 11 يونيو القادم على ملعب مرمى محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية بعدما تخطى الترجي التونسي ذهابا وإيابا برباعية نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليواجه الوداد المغربي.

بينما نجح الوداد المغربي في بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب أفريقي فى الدور نصف النهائي.

النادي الأهلي نجح قبل مواجهة الوداد المغربي فى الحفاظ على صدارة الدوري المحلي بعد الفوز أمام إنبي وسيراميكا كليوباترا.

فيما حقق الوداد المغربي فوزا فى كأس العرش وآخر فى الدوري المحلي وحل فى المركز الثاني.

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الأهلي يتخطى سيراميكا كليوباترا بصعوبة

انتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء الذى أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات المؤجلة من الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.


سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب حسين الشحات، نجم الأهلي، في الدقيقة 57 من عمر المباراة، بعد لغط كبير حول الكرة، وتم استدعاء الـ VAR وتم احتساب الهدف.

تمكن فريق سيراميكا كليوباترا من الاستحواذ على الكرة في بداية المباراة، ووصل في أكثر من كرة لمنطقة جزاء الأهلي، ولكن دون خطورة حقيقية.

وفي الربع ساعة الأولى، ظهر الأهلي منظم بشكل كبير دفاعيا وفي منتصف الملعب، ولكن لم يكن محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الأحمر، على قدر كافٍ من التركيز.

وأشهر الحكم محمد عادل البطاقة الصفراء الأولى في وجه محمود عبد المنعم كهربا، نجم الأهلي، بعد لعبة تمثيلية في منطقة جزاء سيراميكا كليوباترا طالب كهربا خلالها بركلة جزاء.
وفي كرة أخرى كانت هجمة خطرة لصالح سيراميكا كليوباترا عن طريق أحمد ياسر ريان اعترضه محمود متولي مدافع الأهلي ولكن بخطأ، أشهر بسببه محمد عادل حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية للأهلي لصالح محمود متولي.  

 

 

 

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