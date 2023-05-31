خلال غارة جوية.. جيش الاحتلال يغتال 5 من الجبهة الشعبية

أعلنت "الجبهة الشعبية -القيادة العامة" الفلسطينية، عن اغتيال 5 عناصرها قرب الحدود اللبنانية السورية.

وقال الشعبية القيادة العامة، إن طائرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة استهدفت موقعًا للجبهة الشعبية القيادة العامة.

وشدد، أنّ غارة جوية استهدفت أحد مواقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة في لبنان "قوسايا"، والتي أسفرت عن وقوع خمسة شهداء وعدد من الجرحى إضافة لخسائر مادية في الموقع معتقدا بذلك أن يثنينا عن مواصلة الكفاح حتى تحرير الأرض، والإنسان، عهدا لشهداءنا الابرار على المضي قدما في طريق الكفاح والنضال حتى التحرير والعودة.